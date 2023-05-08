Mersin ve Adana’da festivale katılan 18 takım sürdürülebilir enerji alanına odaklanarak, Legolardan yenilikçi projeler yarattı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de festivalde çocuklarla buluştu. Mersin Yenişehir Belediyesi, Dünyanın en yaygın bilim programlarından biri olan ve Türkiye’de “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” ismiyle gerçekleştirilen FIRST LEGO League Explore Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalde takımlar hazırladıkları projeleri katılımcılarla paylaştı. Minik bilim kahramanı çocuklar, enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve tüketilmesine yönelik yeni bilgiler keşfederek, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı üzerine projeler ve fikirler üretti. Hazırladıkları proje fikirlerini kodlama becerilerini kullanarak hareketli parçalar ile renklendiren minik bilim kahramanları, çalışmalarıyla hayran bıraktı.

Festivalde takımların Legolardan oluşan çalışmalarını inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Toplumumuzun geleceğini şekillendirecek olan çocuklarımız, Legoları kullanarak yaratıcılıkların sınırlarını zorluyor ve enerji dönüşümüne dair önemli adımlar atıyorlar. Çocuklarımızın bu projeleriyle, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, çevreye duyarlılık bilincini yaymak ve enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için önemli festival düzenledik. Bu projeler, sadece eğlence amacı taşımakla kalmıyor, aynı zamanda çevremizdeki enerji ihtiyaçlarını karşılamanın yeni ve yaratıcı yollarını keşfetmemize yardımcı oluyor. Çocuklarımızı bu çalışmalarıyla teşvik ederek, destekleyerek ve önlerinde açık bir yol çizerek toplumumuzun ve geleceğimizin sürdürülebilir enerjiye geçişine katkıda bulunabiliriz. Bu nedenle, Yenişehir Belediyesi olarak, çocuklarımıza gereken desteği sağlamak ve onları cesaretlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Sürdürülebilir enerji ve çevre konularında çocuklarımızın fikirlerine değer veriyoruz. Onların yenilikçi yaklaşımlarını görmek, bizi geleceğe yönelik umutlandırıyor ve bu alanda adımlar atmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlememiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.