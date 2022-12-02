Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede ihtiyacı olan 36 bin 375 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verildiği bildirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 ilçede ihtiyacı olan 36 bin 375 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın sosyal politikaları doğrultusunda, "Taşımalı eğitimde 19 bin 384, okul öncesi eğitimde 4 bin 256, pansiyonda 5 bin 640, özel eğitimde bin 536, PIKTES’te bin 969, diğer ihtiyaç sahibi 3 bin 590 öğrencimiz olmak üzere, toplam 36 bin 375 öğrencimize ücretsiz yemek desteği sağlanmaktadır" denildi.

Ayrıca açıklamada, kent genelinde 2 milyon 365 bin 37 yardımcı kaynak, 3 milyon 789 bin 90 ders kitabının ücretsiz olarak dağıtıldığı kaydedildi.