Mersin’de "Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde 22 bin fidan toprakla buluştu.

“Geleceğe nefes, insanlığa nefes” sloganıyla gerçekleştirilen ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri bünyesinde 81 ilde eşzamanlı olarak fidan dikim etkinliği düzenlendi. Mersin’e bağlı 8 ilçedeki 9 noktada toplam 22 bin fidan toprakla buluşturulurken, kent protokolü ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda Vali Ali Hamza Pehlivan da öğrencilerle birlikte fidan dikti.

“Her yıl ortalama 5 milyon fidan yetiştiriyoruz”

Mersin’de üç fidanlığın bulunduğunu belirten Vali Pehlivan, “Üç fidanlığımızda her yıl toplam ortalama 5 milyon fidan yetiştiriyoruz. Ve bu 5 milyon fidanı da toprakla buluşturuyoruz. Yüz ölçümümüz yaklaşık 16 bin kilometrekare. Yüz ölçümümüzün yaklaşık yüzde 53’ü ormanlardan oluşuyor. Ama bununla yetinmiyoruz. Bir yandan rehabilitasyon ve gençleştirmeyi yaparken bir yandan da yeni fidanlar dikiyoruz. Dikmemiz gerekiyor. Türkiye içerisinde de orman varlığı en çok olan ikinci il konumundayız. Bunu muhafaza etmek, geriye düşürmemek ve sürekli yeni fidanları toprakla buluşturmak gibi de bir planımız, programımız, anlayışımız var” dedi.

Ormanların bütün canlıların varlığı için hayati önem taşıdığını belirten Vali Pehlivan, “Orman varlığının hem ekolojik hem ekonomik hem de sosyal faydaları saymakla bitmez. Orman sadece havadaki karbondioksiti oksijene çevirip nefes almamızı sağlamanın ötesinde doğadaki su, toprak, bitki dengesinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını da temin ediyor. Ormanların azalması demek, canlıların hayatının da tehlikeye girmesi anlamına geliyor. O yüzden bir seferberlik mantığıyla ülkemizin dört bir yanında, 81 vilayette eş zamanlı olarak bugün binlerce, milyonlarca fidan toprakla buluşturuluyor” diye konuştu.

“Avrupa’da en çok ağaçlandırma yapan birinci ülke konumuna yükselmiş durumundayız”

Vali Pehlivan ayrıca Türkiye’nin Avrupa’da en çok ağaçlandırma yapan ülke konumuna yükseldiğine de dikkat çekti. Türkiye’de son 23 yılda ağaç ve orman varlığını ifade eden hektar sayısında artış gerçekleştiğini paylaşan Pehlivan, “Yaklaşık 2 milyon hektar orman varlığı artırmak suretiyle toplam orman varlığımızı yaklaşık 23 milyon hektara çıkarmışız. Bu rekor sayılabilecek bir gayret. Dünyada pek çok ülkede maalesef orman varlığı azalırken bizim ülkemizde tam tersi artış göstermiş. Birleşmiş Milletler’in standartlarına göre bir ülkede orman varlığı toplam yüz ölçümün yüzde otuzuna tekabül ediyorsa o ülke ağaç zengini, orman zengini sayılıyor. Bizim Türkiye olarak yapmış olduğumuz bu kampanyalarla, bu faaliyetlerle ağaçlandırma çalışmalarıyla elde ettiğimiz netice işte yaklaşık yüzde 30’lara varmış durumda. Bu yönüyle Avrupa’da en çok ağaçlandırma yapan birinci ülke konumuna yükselmiş durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanması gerekmektedir”

Çevreye ve doğaya duyarlı bir geleceğin inşası için çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanması gerektiğine dikkat çeken Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ise “Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını nadir ülkelerdendir. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ‘Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ olmak için Mersin ilinde 8 ilçede, 9 lokasyonda fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bu duygularla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde diktiğimiz fidanların daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Mersin’e vesile olmasını diliyorum” dedi.