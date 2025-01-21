Mersin’in Erdemli ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kara, vatandaşa 3 çeşit yemeği yüzde 60 daha ucuza veren lokanta açtı. 3 çeşit yemeğin 80 TL olduğu lokanta ilk gün binden fazla kişiyi ağırladı.

MHP’li Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, sosyal belediyecilik çerçevesinde ilçe merkezinde vatandaşın uygun fiyata haftanın 6 günü yemek yiyebilmesi için lokanta açtırdı. 3 çeşit yemeğin 80 TL’den satılacağı lokantanın açılışına binden fazla kişi katıldı. Açılış gününde kuru fasulye, tavuk, patlıcan, bulgur ve pirinç pilavı ile tatlı ikramı yapılan lokantanın ilk müşterisi de İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile Belediye Başkanı Mustafa Kara oldu. Yemeklerini yiyen vatandaşlar, fiyatın özel lokantalara göre çok uygun ve yemeklerin lezzetli olduğunu belirterek Başkan Kara’ya teşekkür etti.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olan ERBEL Lokantasını hizmete açtıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kara, lokantanın haftanın 6 günü vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Başkan Kara, "Her gün kendi personelimiz tarafından üretilen yemekler vatandaşlarımıza sunulacak. Sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği inşallah lokantamızın ikincisini ve ERBEL Restoranlarını yakın zamanda hizmete kavuşturmuş olacağız. 3 çeşit yemek 80 TL" dedi.