Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Kargem birimi tarafından , Meslek lisesi öğrencilerinin iş dünyası temsilcileriyle buluşması ve sektörlere dair bilgi edinmesi amacıyla Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Lojistik" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp, Algan Duru Grup Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Zühal İçenler ve Mersin UN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aydan Dayı Kaymaz'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide katılımcılar, lojistik sektörü hakkında öğrencilere bilgi verdi, sektördeki güncel gelişmeler ve iş olanaklarını paylaştı. Ayrıca lojistik süreçler, kariyer fırsatları ve meslek lisesi mezunlarının sektöre adaptasyonu üzerine konuşmalar yapıldı.

Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş ve Mezitli İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Çetin Çingi katıldı.