Mersin’in Tarsus ilçesi Berdan Barajı bölgesindeki mesire alanında bulunan tuvalet ve özel gereksinimli bireyler için yapılan tüm aparatların yerinden sökülerek tahrip edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’ta Berdan Barajı bölgesinde yer alan Devlet Parkı mesire alanındaki tuvaletlerde, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine tahribat oluşturuldu. Kadın ve erkek tuvaletlerinde özel gereksinimli bireyler için yapılan alanda tüm aparatlar yerinden sökülerek ya tahrip edildi ya da çalındı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, tüm bölümlerdeki kapılar yerinden sökülüp çalınırken, lavabolar ve klozetler ise taşlarla kırıldı.

Fayansların tahrip edildiği tuvaletlerin elektrik aksamı da büyük zarar gördü. Geçtiğimiz aylarda da benzer saldırıda, söz konusu tuvaletlerin asma tavanı sökülüp, PVC aksamları tahrip edilmişti.