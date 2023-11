Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin açılışını geleceğin bilim insanları çocuklar ile birlikte yaptı.

Türkiye'de ilk ve tek olan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde interaktif düzenekler, bilimsel etkinlikler, Türkiye’nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumunda gösteriler, gözlemevi seansları, iklim ve çevre sergileri gerçekleştirilecek. Törende konuşan Başkan Seçer, hem çocuklar hem veliler hem de tüm eğitim camiası için önemli bir açılışın gerçekleştirildiğini belirterek, katılımcılara ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin kuruluş sürecine dair bilgi vererek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Söz konusu merkezin günün ekonomik şartlarında yapılması halinde toplam maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira ödenek gerektireceğini belirten Seçer, “Bu harcamalar sizin paranızla, sizlerin ödediği vergilerden bizlere aktarılan kaynaklarla gerçekleştiriliyor. Bu paralar çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimizin umudu evlatlarımıza helali hoş olsun” dedi.



“Cumhuriyet demek, bilim merkezleri demek”

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünün kutlandığını ve Cumhuriyet’in çok geniş kapsamlı bir kavram olduğunu dile getiren Seçer, “Cumhuriyet bize hayata, insan yaşamına ve medeniyete dair her şeyi ifade ediyor. Cumhuriyet demek, bilim merkezleri demek. Bilim, okul, eğitim, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, birey hakları, ayrımsız bir toplum, vatandaşın devlet karşısında eşit yurttaş anlayışı demek. Cumhuriyet basit bir kavram değil, Cumhuriyet içi dolu dolu, kutsal, bebek gibi, evlat gibi korunacak bir kavram ve bir anlayıştır. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

Seçer, merkezin çocukların eğitimine önemli katkılar sunacağını ve Türkiye'de isminden söz ettirecek bir bilim merkezi olduğunu vurguladı. Merkezin temasının ‘İklim ve Çevre’ olduğunu ve çağın güncel sorunlarının da iklim değişikliği ve çevre kirliliği olduğunu aktaran Seçer, “Buna atıf olarak bu temayı bilim merkezimize uygun gördük. Bilim merkezimizde interaktif düzenekler var. Çocuklarımızı önümüzdeki süreçte belli bir program dahilinde buraya getirdiğinizde bu interaktif düzeneklerin çocuklarımızın eğitimine ne kadar katkı sunacağını veliler olarak sizler de göreceksiniz. Burada önümüzdeki süreçte bilimsel etkinlikler de yapacağız. Bir bilim fuarı yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin, hatta dünyanın saygın bilim insanlarının öğrencilerimize konferans vermesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Perde çapı ve kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük planetaryumunda gerçekleştirilecek gösterileri çocukların ilgi ile takip edeceklerini ifade eden Seçer, “Planetaryumda çocuklarımızın uzayı izleme imkanı olacak. Günlük ortalama olarak bin öğrenciyi burada ağırlayabiliriz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüşmelerimizi yaptık. Düzenli olarak, efektif bir şekilde öğrencilerimizin bilim merkezinden yararlanmasını sağlayacağız. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği adına dezavantajlı mahalle ve köylerden çocuklarımızın buraya gelmelerini sağlamak için Belediyemiz gerekli desteği sağlayacak” şeklinde konuştu.

Mersin’in, yeni, daha değerli ve konforlu bir yaşam, daha refah bir toplumda, daha temiz bir çevrede, daha iyi okullarda çocuklarını eğitme arzusuyla Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yurttaşların oluşturduğu bir kent olduğunun altını çizen Seçer, bu durumun Mersin’in zenginliği olduğunu kaydetti. Mersin’in geliştiğine ve güzelleştiğine de dikkat çeken Seçer, büyükşehir belediyesi olarak yaptıkları yatırımlar sayesinde kente bir sinerji kattıklarını söyledi. “Mersin’in dört bir yanı böyle olsun. Tarsus da Anamur da Çamlıyayla da böyle olsun. Çocuklarımız 13 ilçemizde, eğitime ulaşabilsinler. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturalım” diye konuşan Seçer, büyükşehir Belediyesi olarak ‘öğrenciler YKS ve LGS’ye hazırlanabilsin’ düşüncesi ile şu anda 7 bin öğrenciye kurs ve sınava hazırlık merkezlerinde eğitim verdiklerini kaydetti.



"Her vatandaşın devlet imkanlarına ulaşma hakkı eşittir"

Kurs merkezlerinin sadece kent merkezinde değil ilçelerde de olduğunu belirten Seçer, "Her yurttaşın devlet imkanlarına ulaşmada hakkı eşittir. Bunu düşünerek bunları yaptık. Mersin’de yapılan her şey değerli, önemli. Mersin gelişen, büyüyen bir kent. Mersin’i bugünkü bulunduğu yerden çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bizler çağdaş insanlarız, bizim mürşidimiz belli. Bizler, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gideriz. O’nun dediği gibi ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen felsefenin ardından giderleriz. Onun için bilim merkezi açıyoruz. Onun için öğrencilerimize destek veriyoruz, eğitim merkezleri açıyoruz, eğitim yardımları yapıyoruz. Öğrencilerimize üniversitenin kapısında 6 TL’ye 3 çeşit yemek imkanı sağlıyoruz. Onun için sahillerimizde çocuklarımıza Türkiye’nin en güzel okuma salonunu yapıyoruz. Bunları Mustafa Kemal’in peşinden gittiğimiz için yapıyoruz. Onun için kıyılarımızı ranta değil, halka açıyoruz. Gelecek günler bu günlerden çok daha iyi olacak. Şunu unutmayalım hepimiz biriz, kardeşiz ve hepimizin kimliği Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Birlik, beraberlik içerisinde daha da çok çalışarak gelecek günleri bu günlerden çok daha iyi yapacağız. İklim ve Çevre Bilim Merkezimiz Mersinimize, Türkiye'mize ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

‘Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin sadece Yenişehir’de değil, tüm bölgede ve Türkiye’deki en kıymetli bilim merkezi olduğunu belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise “Kurtuluşumuz mutlaka eğitimde ve doğru yetiştireceğimiz nesillerdedir. Biz yatırımımızı çocuklara yapıyoruz. Onları 0-3 yaş erken çocukluk eğitiminden alarak doğru bir temelle yükseltiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, protokol üyeleri ve çocuklarla açılışı birlikte yaptı.