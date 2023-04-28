Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü iş birliği ile meme kanserine farkındalık oluşturmak için kadınları, ’Metamazon’ belgeseli ile buluşturdu.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen gösterime, kentin farklı noktalarından kadınların ulaşımı sağlandı. Kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlik öncesinde pembe kurdele de dağıtıldı. Belgeseli izleyenler arasında, meme kanserini yenmiş kadınlar da yer aldı. Metamazon belgeseli, metastatik meme kanseri teşhisi konulan Canan Perdahlı üzerinden meme kanserine dikkat çekiyor. Kendisi de metastatik meme kanseri olan Canan Perdahlı’nın, teşhis konduktan sonra, o zamana kadar yapamadığı her şey için pişmanlık duyması ve geriye kalan zamanını, istediği her şeyi yaparak geçirmeye karar vermesi üzerine yoğunlaşıyor. Canan Perdahlı, kanser olmasına rağmen umudunu yitirmiyor ve yaşama sevinci ile hastalığa, eğlenceli ve pozitif yaklaşımını anlatıyor. Canan Perdahlı, Türkiye’nin ilk Metastatik Meme Kanseri Derneğini de kurarak, kendisi gibi binlerce kadına umut oluyor.

"Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi"

Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü Başkanı Dicle Erdur, dernek olarak yürüttükleri ’Geç kalmadan fark et’ projesi çerçevesinde, Metamazon belgeselinin gösterimi için çalıştıklarını belirterek, "Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi. Bu belgeselin gösterimi için çok çaba gösterdik. Belediyenin de bu yönde bir çalışması vardı. Bu anlamda Kent Konseyi Başkanımız Ayferi Tuğcu da bize destek oldu ve belgeselin gösterimini yaptık" dedi.

"Güçlü olmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım"

Meme kanserini yenen ve Metamazon belgeselini izlemeye gelen Zeynep Çavgun Keskin, "Ben 2017 Ağustos ayında meme kanserine yakalandım. Ameliyat oldum. Sağ göğsüm ve koltuk altım alındı ama 6. yılımdayım. Mücadelemi bitirdim. Halen kontrollerime devam ediyorum. Güçlü olmak ve inanmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım ve şu anda da Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarındayım. Hem üretiyorum, hem de sosyalleşiyorum. Bu belgeseli bize sundukları için de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.