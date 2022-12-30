Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının 17 Mayıs 2022 tarihinde "Her Yerde Matematik" anlayışıyla başlatılan ve TÜBİTAK iş birliği ile yürütülen "Matematik Seferberliği" kapsamında il genelinde öğretmen ve öğrencilerle birçok proje yürütülmektedir.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca: "Öğrencilerimizin matematiğin sadece bir ders olmadığını, hayatın bir parçası olduğunu fark etmeleri, sayısal alandaki akademik başarıyı artırırken büyük bir önyargıdan kaynaklanan matematik korkusunun ortadan kalkmasına ve matematiğin severek öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Bu anlamda Bakanlığımızın başlatmış olduğu matematik seferberliğini yürüttüğümüz projelerle destekliyor, Bakanlığımızca hazırlanan "Matematik Dijital Eğitim Platformu" nun evlatlarımızı matematiği severek öğrenmelerine büyük katkı sunacağından emin olarak öğretmen ve öğrencilerimizi bu platformdan aktif olarak yararlanmaya davet ediyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik farklı eğitimler düzenliyor, matematik farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı İş Birliği ile akademisyenlerimiz tarafından ilimiz genelinde matematik öğretmenlerimize yönelik verilen "Akademide Matematik Eğitimleri"; okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimize yönelik "Masallar ve Hikayelerle Matematik"; ortaöğretim öğrencilerimize yönelik "Matematiğin Evreni"; okul öncesi öğrencilerimize yönelik "Tasarımdan Üretime Matematik" projeleri sürdürülmekte, yanı sıra okullarımızda farklı etkinliklerle matematiğin eğlenceli yönleri öğrencilerimize yaşatılmaktadır. Bu konuda emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum." dedi.