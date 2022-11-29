MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli Mersin gündeminde büyük yankı oluşturan Seçer - Kocamaz atışmasına ilişkin açıklama da bulundu.

"Son Günlerde şehrimiz trajikomik olaylara sahne olmaktadır. Vahap Seçer Millet İttifakının ortağı Burhanettin Kocamaz’a, “Kafalar Değişince Çok şey değişti”, “Ben kahraman belediye başkanıyım diye dolaşmasın” diyerek ayar veriyor!

İyi Parti GİK üyesi Burhanettin Kocamaz ise Vahap Seçer’in sabıkalarını sıralayarak, “Kauçuk ağacı suikastını” “Kandil iltisaklı dan? ?şmanlarını”, “Dağın Temsilcileri sayesinde seçimi kazandığını”, “Gazete basıp, gazetecilerin dövülmesini” ortaya döküyor!

Mersin halkının vicdanı adına;

Burhanettin Kocamaz’a soruyoruz!

1) Sayın Kocamaz, seçimler öncesinde bir kişi bile işten çıkarılmayacak diye namus şeref sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun namus şeref sözünün Vahap Seçer tarafından ayaklar altına alındığını Meral Akşener’e ilettiniz mi?

2) HDP-CHP-İP el ele vererek kazandığınız seçimlerden sonra işine son verilen köylü çocuklarının yerine belediyeye PKK yandaşlarının doldurmala rını Meral Akşener’e ilettiniz mi?

3) Belediyede dönen ve sizin de çok iyi bildiğiniz yolsuzlukları Meral Akşener’e ilettiniz mi?

4) Seçim öncesinde sizin de kazanması için gece gündüz çabaladığınız ortağınızın her meclis toplantısında adınızın şaibe ile andığını Meral Akşener’e ilettiniz mi?

5) Şayet bunları Meral Akşener’e bir GİK üyesi olarak ilettiniz ve Meral Akşener tüm bu rezilliklere rağmen halen Vahap Seçer ile temel atma törenleri, açılış törenleri yapmaya devam ederek sizden mi vazgeçmiştir?

6) Yoksa aranızda daha önce Mersin Halkına sahnelediğiniz iyi polis kötü polis tiyatrosunu yeniden mi sahneliyorsunuz?

Vahap Seçer’e soruyoruz!

1) Sayın Seçer, ortağınız Burhanettin Kocamaz’ın bahsettiği “dağın temsilcileri” seçimini yaparken hangi liyakat ölçütlerini kullanmaktasınız?

2) Performans düşüklüğü iftirası ile ekmeğinden ettiğiniz vatan evlatlarının yerine aldığınız “dağın temsilcileri” ve “kandil iltisaklı danışmanlarınız” tarafından gösterilen performanstan memnun musunuz?

3) Genel Başkanınızın hiçbir işçinin işinden edilmeyeceği yönünde verdiği namus ve şeref sözünün tarafınızdan ayaklar altına alındığını açık bir şekilde ifade eden ortağınıza nasıl bir cevap vereceksiniz?

4) Masanın altındaki ortağınız sayesinde kazandığınızı söylediğiniz ve diğer ortağınızın tabiri ile “Dağın temsilcileri” sizi hangi argümanlara tehdit ederek masanın üstündeki ortağınız ile aranızı açmaktadır?

5) Birçok kirli işe bulaştığını ima ettiğiniz Burhanettin Kocamaz’ı her mec lis toplantısında ortaya atıp daha sonra neden iddialarınız hakkında bir soruşturma yaptırmadığınızı Mersin halkına açıklayacak mısınız?

Seçer ve Kocamaz bizlere gösteriyor ki bu masanın ayakları yere basmamaktadır. Bu şahıslara çevirdikleri işler için masanın yerine tezgahın daha uygun olacağını belirtmek istiyorum. Ayrıca Kocamaz’ın Psikolog önerisinin daha mantıklı bir hale gelmesi için Seçer ile birlikte bir ilişki terapistine gitmelerini tavsiye ediyorum. Tabi yaşananların bize gösterdiği kadarı ile terapiste giderken “dağın temsilcilerini” de unutmamalarını hatırlatmak istiyorum!" diyen Gölgeli tartışmaya dahil oldu.