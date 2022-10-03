Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Toroslar ilçesine bağlı Sağlık ve Osmaniye mahallelerinde yağmursuyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon deplase hattı yapım işine başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Toroslar ilçesine bağlı Sağlık ve Osmaniye mahallelerinde yağmursuyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon deplase hattı yapım işine başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde bulunan Sağlık ve Osmaniye mahallelerinde yağmursuyu drenaj problemi yaşanıyordu. Bunun üzerine kısa sürede çalışmalarını başlatan MESKİ, yoğun yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçecek. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi sayesinde ise kayıp-kaçak oranları düşürülerek, su tasarrufuna katkı sunulacak. MESKİ’nin çalışmalarıyla eskiyen kanalizasyon hatları da yenilenecek.

MESKİ’nin sözleşme bedeli 11 milyon 65 bin lira olan yapım işi çerçevesinde, 2 bin 91 metre betonarme boruyla yağmursuyu hattı, bin 731 metre çeşitli çaplarda HDPE esaslı koruge boru ile kanalizasyon hattı deplasesi, 525 metre koruge boru ile ızgara bağlantısı, 240 metre HDPE esaslı koruge boruyla parsel bağlantısı ve bin 19 metre içme suyu deplase hattı yapılması planlanıyor.