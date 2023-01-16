Mersin’in bir çok bölgesinde olduğu gibi Silifke ilçesinde de limon hasadı sürerken toplanan ürünler yaz döneminde satılması için soğuk hava depolarına gönderildiği bildirildi.

Türkiye’nin limon deposu olarak bilinen Mersin’de bir çok bölgede hasat devam ediyor. Silifke İlçesinde de geçen yıl 80 bin ton hasat yapılan limonda bu sene rekoltenin iklim koşullarının etkisiyle 60 bin tona düşmesi beklendiği belirtildi. İşçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek limonları tek tek keserek, soğuk hava depolarına göndermek için hazırlıyor. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da limon hasadının ardından, tezgahların kurulduğunu ve ürünlerin soğuk hava depolarına alınmaya başladığını kaydetti.

Limonun 5 ila 7 lira arasında satıldığını belirten Kaynar, “Silifke limonu da çileğimiz gibi bir marka oldu. Yedi veren küt dikeni çeşidimizle sadece bizim bölgede yetiştirilen yol ve raf ömrü uzuzn olan limonumuzun hasat mevsimindeyiz. Hasadımızı hızlı bir şekilde yapıp soğuk hava depolarına koyuyoruz.Küçükte olsa ihracatımız sürüyor. İhracatçımız döviz kurlarının düşük olmasından ve girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı karamsar durumda”dedi.

Soğuk hava depolarına alınan limonun üreticisine kazandırdığını belirten Kaynar, “Çoğu üretici de bunu göz önünde bulundurarak, limonlarını tüccarlara satmak istemiyor. Üreticiler kendi imkanlarıyla limonlarını keserek, kağıda sarıyor, sandıklayıp, yatağa hazır hale getiriyor ve bu sayede yaz aylarında satıp daha fazla para kazanmayı hesaplıyor” diye konuştu.