Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik, ’Bilgi Yarışması’nın 3.’sü gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sınav heyecanını dizginlemeyi ve özgüvenlerini artırmayı amaçlayan yarışma, Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için verdiği hizmetleri anlatan video gösteriminin ardından,

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım’ın kura çekerek masaları belirlemesiyle başladı. Masaların belirlenmesinin ardından Yıldırım, gelenekselleşen ders zilini çalarak öğrencilere başarılar diledi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen yarışmaya, 20 kurs merkezinde eğitim gören 60 öğrenci katıldı. Yarışma sonucunda birinci Bahçe Kurs Merkezi, ikinci Mithatpaşa Kurs Merkezi olurken, üçüncü ise Eski Ömerli Kurs Merkezi oldu.

“Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanındayız”

Yarışma hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mersin’de eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli göstergesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslar olduğunu kaydetti. Yıldırım, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına oluşturduğumuz kurs merkezlerinde birçok faaliyet yürütmekteyiz. Şimdi de 20 LGS kurs merkezimizin katıldığı LGS bilgi yarışması gerçekleştirdik” dedi. Öğrencilerin gelişimlerine Büyükşehir Belediyesi olarak önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman öğrencilerin yanındadır” diye konuştu.

Yarışmanın, çocukların akademik kariyerlerine katkı sunduğunu ve özgüvenlerini geliştirdiğini söyleyen Yıldırım, “Yarışmalarda, çocuklarımızın heyecan yaşayacakları bir atmosfer oluşuyor. Bu tür faaliyetler, öğrencilere birçok katkı sağlıyor. Kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda oldukları için, özgüvenleri de gelişiyor ve bilgilerini test etmiş olmalarının yanı sıra, yeni arkadaşlıklar edinip sosyalleşmiş de oluyorlar. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak buna katkı sunduğumuz için sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.

Bilgi yarışması, öğrenciler için LGS provası oldu

Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri, kurs öğretmenleri tarafından takdim edildi. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Bahçe Kurs Merkezi adına konuşan yarışmacı öğrenci Eylül Ceyran, “Bahçe Kurs Merkezinden geliyorum. Yarışmada birinci olduk. Çok heyecanlı ve güzel geçti. Kuraya kaldık, bu da oldukça heyecan vericiydi. Heyecanlı ortamlarda nasıl durmamız gerektiğini öğrendik ve bizim için LGS provası gibiydi. Kurs Merkezlerinde aldığım eğitimlerden ve öğretmenlerimin hepsinden çok memnunum” dedi.

Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Mithatpaşa Kurs Merkezi grubunda yarışan Kadir Eymen Güzel ise “Yarışma çok eğlenceliydi ve mükemmel bir ortam vardı. Gerek yemekler, gerekse de belediyemizin hazırlıkları olsun, biz çok eğlendik. Bu yarışmalar her şeyden önce bize ders çalışma hırsı verdi. Bunların yanı sıra az da olsa eksiklerimizi görme şansımız oldu. Böyle bir atmosferde bulunduğum için mutluyum, bence her öğrencinin yaşaması gereken bir durum” şeklinde konuştu.