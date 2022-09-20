Mersin Büyükşehir Belediyesince, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çerçevesinde düzenlenen ‘Labirent Oryantiring’ etkinliği büyük ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ çerçevesinde düzenlenen ‘Labirent Oryantiring’ etkinliği büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda hazırladığı labirent oryantiringe katılan gençler, en kısa sürede ve doğru sırayla labirent içerisindeki noktalara ulaşmak için mücadele etti.

“Oryantiring, doğada satranç oynamak gibi”

Mersin Oryantiring İl Temsilcisi Feryal Muştu, “Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, sporcuların kendileri için belirlenen hedefleri sırasıyla ve en kısa zamanda bulmaya çalıştığı bir spor dalı. Bu sporu yapabilmek için, mutlaka etkinlik yapılacak alanın haritasının çizilmesi gerekiyor. Haritası çizilen arazide hedefler atılıyor, o hedef noktaları da harita üzerinde yuvarlak içine alınıyor ve üzerine de gitmesi gereken sıra numarası veriliyor. Onun dışında doğada yapılan bir spor dalı olduğu için doğayı tanıyor, çevreyi tanıyor. Herkese tavsiye edebileceğimiz bir spor dalı. Doğada satranç oynamak diyoruz. Her yaştan insanın yapabileceği bir spor dalı” dedi.

“Oryantiring 7’den 70’e herkesin yapabileceği bir spor”

7 yıldır oryantiring sporu ile ilgilendiğini ifade eden Bilge Kağan Okur, “Oryantiring, 7’den 70’e herkesin yapabileceği bir spor. Yarışmalara katıldım, dereceler aldım. İlk başladığımda ben de yapamıyordum. Sonradan yapmaya ve dereceler almaya başlayınca keyiflenmeye başladım. Basket oynuyorum, o kadar şey yaptım ama hiçbirinde aradığım ortamı bulamamıştım. Oryantiring sayesinde buldum. Herkes çok samimi, çok sempatik, birine karşı rekabet ortamı yok. Herkes arkadaşça birbirine yardım ediyor. Antalya olsun, İzmir olsun, Ankara olsun Türkiye’nin her yerinde arkadaşım var oryantiring sayesinde” diye konuştu.