Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi koordinesinde, ’Mersin İli Kütle Hareketleri ve Deprem Sonrası İkincil Afetler: Mersin Kıyı Şeridi Sıvılaşma Riski Örneği’ konulu eğitim düzenlendi.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile ’İl Afet Risk Azaltma Planı’nın ne derece önemli olduğu ve deprem kaynaklı ikincil afetlerin oluşabileceği öngörülerek, bu doğrultuda izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras’ın katıldığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu moderatörlüğünde, belirtilen hedef doğrultusunda kütle hareketleriyle ilgili risklerin yönetimine ilişkin teknik eğitim düzenlendi. Eğitimde, kütle hareketlerinin özelinde 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin tetiklediği bazı kütle hareketlerinden ve depremin tetiklediği ikincil afetlerden olan sıvılaşma konusu ile ilgili, Mersin sahilinden örneklerle katılımcılara bilgi verildi.

"Amacımız, teknik personele kütle hareketleri konusunda bir farkındalık oluşturmak"

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, "İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde, kentimizde bulunan risklere yönelik bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı, AFAD’ın koordinatörlüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve üniversitede bu konuyla ilgili hocalarımızla birlikte hazırlanmış bir plan. Bu çerçevede, ilde risk oluşturacak belli başlıklara yönelik bazı çalışmalar gerçekleşiyor. Bunların içinde deprem, sel, taşkınlar, yangın, çığ gibi doğa olayları var. Her başlığın altında yürütülen faaliyetlerden bir tanesi de, eğitim faaliyetleri. Bu plandaki faaliyetler, farklı kurumlara farklı sorumluluklar yüklüyor. Büyükşehir Belediyesine yüklenen bazı sorumluluklar var. Bunlardan bir tanesi eğitim faaliyetleri. Bu çerçevede Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüyle birlikte yürütmüş olduğumuz bugünkü faaliyetimiz, kütle hareketleri ve deprem sonrası ikincil afetler ve aynı zamanda da Mersin sahil bölgesinin sığlaşma potansiyeli adlı bir eğitim çalışması. Bu eğitim çalışmasını hem Mersin Büyükşehir Belediyesindeki teknik personelimiz, hem de kamu kurum ve kurumlarının temsilcilerini davet ederek birlikte gerçekleştirdik. Amacımız, bu teknik personelimize kütle hareketleri konusunda bir farkındalık oluşturmak" dedi.

Kütle hareketlerinin temelde toprak kaymaları, kaya düşmeleri ve karın hareket etmesi sonucunda meydana gelen çığ olarak ifade edilebileceğini kaydeden Zorlu, "İkincil afetler ise, ana afetin ardından meydana gelen afetlere diyoruz. Bu bağlamda şunu örnek olarak verebiliriz; bir deprem meydana geldiğinde deprem aslında ana afetimiz. Sıvılaşma ise depreme bağlı olarak gelişen ikincil afet. Zemin sıvılaşmasını, ikincil afetlere örnek olarak verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kütle hareketlerini, depremin ikincil etkileriyle birlikte değerlendirdik"

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kıvanç Zorlu Aras, 2021 yılında AFAD ile birlikte Mersin İl Afet Risk Azaltma Planını hazırladıklarını anlatarak, "Bu plan içerisinde kütle hareketleri, deprem, sel, yangın var. Ben de kütle hareketleri kısmının moderatörlüğünü üstlenmiştim. Bizim eylem planlarımız içerisinde bununla ilgili seminer ve çalıştay türü sunumlar ile eğitim olması gerekiyordu. Bunun üzerine biz de interaktif seyirciyle birlikte bir eğitim düzenledik. Konu aslında kütle hareketleri. Kütle hareketlerinin özelinde, 6 şubatta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin tetiklediği bir takım kütle hareketleri olmuştu. Ayrıca yine bu depremin tetiklediği bir takım ikincil afetler var. Bunlardan bir tanesi de sıvılaşma. Özellikle Mersin ili sahil şeridinin sıvılaşma potansiyeline ilişkin bilgi verdim. Yani ikincil etkileri ve kütle hareketlerini, depremin ikincil etkileriyle birlikte değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı eylem planları arasında, İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çerçevesinde kütle hareketleri ve sel/taşkınla ilgili risklerin yönetimine ilişkin akademisyenlerin, yerel idareciler ve ilgili kurumların katılımı ile periyodik olarak yılda 1 kez seminer düzenlenmesi ve sel/taşkınları azaltmak ve önlemek için kurumların, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik teknik eğitimler düzenlenmesi yer alıyor.