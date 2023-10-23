Mersin’de dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden motosiklet kuryesi Bilal Şık için arkadaşları, eylem yaptı. Konvoyla kornalara basarak tepkilerini dile getiren motosikletli kuryeler, diğer araç sürücülerinin kendilerini trafikte fark etmelerini istediler.

Edinilen bilgiye göre, bir firmada motosiklet kuryesi olarak çalışan 20 yaşındaki Bilal Şık, merkez Toroslar ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi’nde paket servisi yaptığı sırada, park halindeki bir otomobilin birden kapıyı açması sonucu kaza yaptı. Önce kapıya çarpan, ardından ise yola savrulan genç kuryeye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Şık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Bilal Şık bugün toprağa verilirken, arkadaşları da tepkilerini dile getirmek için konvoy düzenledi. Konvoy öncesi konuşan Mersin Motorlu Motorsuz Kuryeler Derneği Başkanı Muhammed Lale, motorlu kuryelerin kaza sonucu hayatını kaybettiği haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Bu konuyla alakalı esas yapılması gereken, yetkili firma yetkililerinden ricamız şu ki, kamu spotu yayınları yapılması gerekiyor. Burada insanların eğitilmesi şart. Eğitim sadece kuryelere eğitim değil. Sivil vatandaşlarımız trafikte iki teker sürücülerini, bisiklet veya motosikletlileri fark etmiyor. Dalgınlıkla veya istemeden de olsa ölümlerle sonuçlanan kazalar var" dedi.

Kurye Bahar Çiçekli ise diğer araç sürücülerinin trafikte kendilerini görmediğini iddia ederek, "İkinci sınıf araç muamelesi görüyoruz ve biz de bu yolun vergisini veriyoruz aslında. Öncelikle toplumdan istediğim, bize trafikte biraz daha öncelik verilmesi. Biz tehlikeli işler statüsüne alınmak istiyoruz. Biz bir kaza yaptığımızda bu iş kazası sayılmadığı için eğer motosikleti kullanabilecek durumdaysak çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim bir rapor alma, işe ara verme gibi bir hakkımız kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından motosikletli kuryeler, şehir turu atıp, kornolara basarak tepkilerini dile getirdiler.