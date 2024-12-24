Mersin Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanı’na kurduğu Yılbaşı Pazarı, birbirinden farklı konseptli stantlar ile vatandaşları bekliyor. Alana kurulan atlıkarınca eğlencenin adresi olurken, sahnede gerçekleştirilen danslar, interaktif yarışmalar ve konserler vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Yılbaşı Pazarı, 31 Aralık’a kadar açık olacak.

Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanı’na kurduğu Yılbaşı Pazarı, Mersinlilere 2025 heyecanını yaşatıyor. Kentin farklı lokasyonlarına yeni yıl temasıyla kurulan stantların yanı sıra, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ’Yılbaşı Pazarı’nda 75 stant yer alıyor. Yeni yıl temalı hediyelik eşyaların satıldığı pazarda, yiyecek ve içecek stantları da bulunuyor. Alana kurulan çam ağacı ile atlıkarınca ise hem vatandaşlardan, hem de çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Danslar, interaktif oyunlar ve mini konserlerin verildiği pazarda her gün farklı bir yerel sanatçı ve Kent Orkestrası sahne alacak. Her kesime hitap eden stantların olduğu Yılbaşı Pazarı, 31 Aralık’a kadar açık olacak.

"Güzel bir atmosfer olmuş"

Yılbaşı Pazarını ziyaret eden vatandaşlardan Belgin Dayı, pazarı çok beğendiğini dile getirirken, Fatoş Turgay da "Tam bir yılbaşı köyü olmuş. Her şey rengarenk. O derece keyifli, güzel bir ortam" dedi.

Yaklaşık 12 yıl önce Romanya’dan gelerek Mersin’e yerleşen Maria Süheyla Çiçek de pazarın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Uzun zamandır böyle bir hava almıyordum. Buraya gelmek içimi huzurla doldurdu. Umarım hepimiz için sağlıklı, güzel, huzurlu, mutlu bir yıl olur" diye konuştu.

Çocuklarıyla pazarı gezen Abdullah Özbek ise "Çocuklar atlıkarıncaya bindiler, çok beğendiler. Güzel, geniş bir alana sahip. Sahilde olması ve yiyecek, içecek bölümünün olması artı bir avantaj. Güzel bir atmosfer olmuş" ifadelerini kullandı.

Alanda açtığı stantta evcil hayvan eşyaları satan Rüzgar Güneş de ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, "Yeni ürünlerimiz geldiği için ilgi de yoğun. O yüzden mutluyuz. Yeni yılda barış, kadınlar için daha fazla ayrıcalık ve mutluluk diliyorum" dedi.