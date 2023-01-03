Başkan Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü töreninde Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mersinliler Mersin’e Sahip Çıkınız” sözü doğrultusunda Mersin’i layık olduğu seviyelere taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve “Kentimize yepyeni bir vizyon katmak için daha çok çalışacağız” dedi.

“Metro, kentimizi metropol yapacak çok önemli bir projedir; mutlaka, ama mutlaka bu projeyi Mersin’e kazandıracağız” diyen Başkan Seçer, Mersin’in beklediği yatırımların daha fazla zaman yitirilmeden hayata geçirilmesi gerektiği konusunda merkezi hükümete de çağrı yaptı ve “Mersin’de daha fazla üretim ve daha fazla istihdam odaklı bir büyümenin sağlanması için şehrimize pozitif ayrımcılık yapılması bir gereklilik değil, bir zorunluluktur. Bu da Mersin’in hakkıdır” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101 yılındaki törenlerde önemli mesajlar verdi. Başkan Seçer, Mersin’i layık olduğu seviyelere taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı ve “Kentimize yepyeni bir vizyon katmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Seçer, Mersin Valiliği tarafından düzenlenen törene katıldı. Mersin Tren Garı’nda başlayan programda, trenle istasyona gelen muharip gazilerden oluşan temsili heyet karşılandı. Karşılamanın ardından Tren Garı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Programa; Seçer’in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, kent protokolü, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. “Bağımsızlık; aldığımız nefes gibi hayati; ekmek ve su gibi kutsaldır” Mersin’in bağımsızlık destanının tam 101 yıl önce yazıldığını vurgulayan Başkan Seçer, vatanın her karışında olduğu gibi, şartlar ne olursa olsun esarete asla boyun eğilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiğini söyledi. Seçer, “Bizim için bağımsızlık; aldığımız nefes gibi hayati; ekmek gibi, su gibi kutsaldır. Bu değerler; bizim vicdanımızdır, gelecek için yol haritamızdır. Onun için 101 yıldır özgürüz. Daima özgür kalacağız” dedi.

Tarihi yazanların her zaman bedel ödeyenler olduğunu belirten Başkan Seçer, Mersin’de de bu tarihi yazanların Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; Müfreze Komutanları Mithat Toroğlu, Şeref Genç, Osman Muzaffer, Veli Haşim, Çavuşlu Köyünden Safiye Ünlü, Çopurlu Köyünden Ayşe, Gülekli Hatice, Tarsus’tan Adile Onbaşı ve daha nice Kuvayı Milliyeci kahramanlar olduğunu kaydetti. Kurtuluştan sonra yeni bir mücadele döneminin ve yeni bir medeniyetin inşa edilmeye başlandığını söyleyen Başkan Seçer, ulus olarak, daha iyi bir gelecek, daha çok refah ve daha fazla özgürlük için mücadele verdiklerini ifade etti.

Cumhuriyetin 2 yüzyılına girildiğini söyleyen Başkan Seçer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünya, yepyeni bir süreci yaşıyor. Yaşamın her alanı dönüşüyor. Tüm bunlar, sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Bu dönüşüme kayıtsız kalamayız. Çünkü biz Türkiye’yiz, Çünkü biz Mersin’iz. Binlerce yıllık birikimin sahibi; hoşgörünün ve adaletin mirasçısı olan Mersinlileriz. Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün ve değişimin öncüsü olan Mersin’iz. Atamızın ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözleriyle gösterdiği hedefe yürüyen kentin ta kendisiyiz. Tecrübemizi, birikimlerimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Bunun için gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. Yeterli mi? Elbette ki değil. Kentimize yepyeni bir vizyon katmak için, yıllardır beklediği hizmet ve yatırımları bir an önce kazandırmak için daha çok çalışacağız.” dedi.

Pusulanın, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhuriyetin temelinde yer alan akıl ve bilimin olacağını belirten Başkan Seçer, “Göreve geldiğimiz günden bu yana temel belediye hizmetlerini eksiksiz yerine getirdik. Büyük alt yapı ve üst yapı yatırımlarını tek tek hizmete aldık, alıyoruz. Mersin tarihinin en büyük belediye yatırımı olan toplam 35 kilometre metro ve hafif raylı sistem, kentimizi metropol yapacak çok önemli bir projedir; mutlaka, ama mutlaka bu projeyi Mersin’e kazandıracağız” dedi.

“Biz herkesin belediyesiyiz” diyerek kimseyi ayırmadan, halkın hizmetlere ulaşabildiği, adaletli ve fırsat eşitliği sağlayan bir sistem kurduklarını anlatan Başkan Seçer, “Eğitim, sağlık, kültür ve sanat, tarım, çevre ve daha birçok alanda aralıksız çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, hiç kimseyi aç, açıkta bırakmamak için çalıştık, çalışmayı sürdürüyoruz. Mersin’in renklerini oluşturan her bir kardeşimin, ‘Ben bu şehirde yaşamaktan mutluyum, bu şehirde huzurluyum’ dediği bir Mersin’i yarattık” diye konuştu.

Başkan Seçer, Mersin’de daha fazla üretim ve daha fazla istihdam odaklı bir büyümenin sağlanması için kente pozitif ayrımcılık yapılmasının bir gereklilik değil, zorunluluk olduğuna da dikkat çekti. Mersin’in merkezi hükümetten beklediği yatırımları da gündemine alan Seçer, Çukurova Uluslararası Havaalanı, Mersin merkez 4 ilçenin içme suyunu yakından ilgilendiren Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve Arıtma Tesisi, tarımsal sulama tesisleri, Ana Konteyner Limanı, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu, Mersin -Antalya Sahil Yolu, Başta Sahil Bandı Projesi olmak üzere turizm yatırımları ve Mersin’in beklediği daha birçok yatırımın daha fazla zaman yitirilmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Başkan Seçer, sözlerini “Cumhuriyetimizin 2 yüzyılında; daha çağdaş, daha demokratik bir Türkiye’yi, daha güzel bir Mersin’i hep birlikte inşa edeceğiz. Kurtuluş Günümüz Kutlu olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.

Meydanda sergilenen dans ve gösteriler vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin Anamur yöresine ait sergilediği oyunlar ve diğer gösteriler vatandaşlardan alkış aldı. Törenin ardından Başkan Seçer, konuk olduğu televizyon programında ilk günkü kararlılıkla Mersin’in huzuru, refahı ve mutluluğu için çalışacaklarını vurguladı.