Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Gözne Dokuma Atölyesinde ’dokuma kursu’na giden kadınlar, Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesinde ‘Dokuma Sergisi’ açtı.

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Gözne Dokuma Atölyesinde, hafta içi her gün 08.00-17.00 arası dokuma kursu veriliyor. Yoğun katılımın olduğu kurslarda kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü el emekleriyle yeniden canlandırıyor. Eski iplere can veren kadınlar kilim, çulfaluk, çanta, yolluk, masa örtüsü gibi ürünler ortaya çıkartıyor. Kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin imkan sunduğu sergilerde ve kadın üretici stantlarında hem ürünlerini görünür kılıyor hem de satışını yapabiliyor.

“Unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yeniden canlandırmaya çalışıyoruz”

Verilen kursla, unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yeniden canlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde dokuma öğretmeni olarak görev yapan Benal Yıldız, “Öğrencilerimiz çok memnun ve gelmek isteyen arkadaşlarımız çok fazla. Bu kültürün devam etmesini istiyoruz. Geçen haftalarda el sanatları sergimiz vardı. Bu hafta dokuma sergimiz var. Belediyemiz bu konuda bizlere çok yardımcı oluyor” dedi. Serginin vatandaşlar tarafından çok ilgi gördüğünü de belirten Yıldız, “Sergiyi gezmeye gelenler; daha önce çok fazla görmedikleri için hem ilgilerini çekiyor, hem satın almak istiyorlar hem de bu işi öğrenmek istiyorlar” diye konuştu.

“Kadınlar kurs sayesinde sosyalleşip, yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar”

Gözne Dokuma Atölyesinde dokuma öğretmeni olarak görev yapan Hacer Küpeli, “Yapmış olduğumuz ürünleri, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkanla burada sergiliyor ve satışını yapıyoruz. Kursiyerler, çok güzel modeller çıkartıyorlar. Bu kurslar sayesinde kadınlar sosyalleşip, yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Evdeki stresimizi, dokuma yaparak atıyoruz”

Gözne Dokuma Atölyesi kursiyerlerinden Neslihan Duramaz, 2 yıldır dokuma kursuna geldiğini söyleyerek, “Evdeki stresimizi, dokuma yaparak atıyoruz. Her gün değişik şeyler öğreniyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Ürettiğimizi satabilmek ve bunu bir kadının başarması çok güzel. Meral Hanımın kadınlara desteği sonsuz. başkanımız da aynı şekilde. Bütün kadınları dokuma kurslarına bekliyoruz. Hiçbir zaman evde oturmasınlar” dedi.

“Dokuma, eskileri günümüze taşımanın en güzel örneği”

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerlerinden Meryem Aksay, “Dokuma, eskileri günümüze taşımanın en güzel örneği. Hem aile bütçesine katkı yapıyoruz hem de zamanımızı değerlendiriyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’in kadınlara verdiği değer, hiçbir şeyle ölçülemez. Kadınlarımız, günde 2-3 saatini ayırıp bu kurslara gelmeli” diye konuştu.