Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, sınava hazırlanan öğrencilerin özgüvenlerini artırmak ve velilere moral vermek için gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam ettiklerini kaydederek, "Sınava kadar, kurs merkezlerimizde eğitim gören bütün öğrencilerimizin velilerini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 200 velimizi, evlerinde ziyaret ettik" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Anamur’dan Tarsus’a kadar 18 ayrı noktada hizmet veren kurs merkezlerinin imkanlarından faydalanan öğrencilerin aileleri, evlerinde ziyaret edilmeye devam edildiği belirtildi. Kurs merkezi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen ve öğrenci performansını en üst seviyeye çıkarmanın hedeflendiği veli ziyaretlerinde, öğrencinin çalışma ortamının değerlendirilmesi, yaklaşan sınav öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve deneme sınavları istatistikleri konusunda bilgilendirmeler yapıldığı kaydedildi. Velilere de moral olan ziyaretlerin sayısının 2 bin 200’e ulaştığı ifade edildi.

"Sınav zamanına kadar tüm velilerimizi ziyaret etmeyi hedefliyoruz"

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, sınav tarihine kadar tüm velileri ziyaret etmeyi hedeflediklerini belirtti. Karakuş, "Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak, 10 ilçemizde bulunan 18 Kurs Merkezimizde velilerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu ziyaretlerin ilkini Toroslar ilçemizde Halkkent şubemizde gerçekleştirmiştik. Şimdi de Tarsus’ta Mithatpaşa Kurs Merkezimizde bir velimizi evinde ziyaret ediyoruz. Şu ana kadar 2 bin 200 velimizi, evlerinde ziyaret ettik. Sadece merkez ilçelerde değil, Tarsus’tan Anamur’a kadar bütün ilçelerdeki kurs merkezlerimizde velilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.