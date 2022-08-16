Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kurs merkezleri, üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı 15 Ağustos tarihi itibariyle, önümüzdeki yıl sınava girecek üniversite adayı öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kurs merkezleri, üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı 15 Ağustos tarihi itibariyle, önümüzdeki yıl sınava girecek üniversite adayı öğrencilere hizmet vermeye başladı. LGS sınavına girecek öğrenciler için kurs eğitiminin ise 5 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’da bulunan kurs merkezlerinde toplam 3 bin 263 öğrenciyi, 2023 yılında yapılacak YKS sınavına hazırlama gayreti içinde olacaklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, yeni dönem için gerekli olan tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Büyükşehir Kurs Merkezleri yeni döneme hazır

2021-2022 eğitim-öğretim yılında hem YKS hem de LGS kurs merkezlerindeki öğrencilerin yakalamış olduğu başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Karakuş, “Önümüzdeki yıl da aynı başarıyı yaşayabilmek adına, hatta üzerine ekleyebilmek için gerekli çalışmalarımızı, rehberlik birimimiz ve kurs sorumlularımızla birlikte hazırladık. Yeni döneme her anlamda hazırız” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim dönemine 15 Ağustos tarihi itibari ile 10 ilçede bulunan 11 YKS kurs merkezinde başladıklarını belirten Karakuş, “Başkanımız Vahap Seçer’in de açıkladığı üzere, ücretsiz eğitim öğretim hizmetinin yanında, bu yıl öğrencilerimize yardımcı kitapları ve deneme kitapçıklarını da ücretsiz olarak ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Eğitimin yanında sosyalleşme etkinliklerimiz de olacak”

Kurslarda bu yıl motivasyon etkinliklerinin yine olacağını kaydeden Karakuş, “Geçen yıl yapmış olduğumuz motivasyon etkinliklerimizin, öğrencilerden geri dönüşlerde çok etkili olduğunu gördük. Bizler de bu yıl öğrencilerimizi, yine sadece kurs merkezi hizmetimizle değil, aynı zamanda motivasyon etkinliklerimizle ve rehberlik alanımızda da destekleyecek ve sosyalleşmelerine katkı sunacağız” diye konuştu.