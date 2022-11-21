Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, ‘Gelecek eğitimdedir, bilimdedir’ anlayışının yansıması olan öğrencilere ücretsiz kurs desteği, Mersin’in farklı noktalarında açılan yeni kurs merkezleri ile daha da genişliyor. Bu çerçevede açılan son kurs merkezleri Kazanlı ve Çilek Mahallesi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, ‘Gelecek eğitimdedir, bilimdedir’ anlayışının yansıması olan öğrencilere ücretsiz kurs desteği, Mersin’in farklı noktalarında açılan yeni kurs merkezleri ile daha da genişliyor. Bu çerçevede açılan son kurs merkezleri Kazanlı ve Çilek Mahallesi oldu.

Yeni açılan kurs merkezlerinden birisi olan Kazanlı Kurs Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Rehber Öğretmen Gamze Özdemir, an itibari ile 50 öğrenciye LGS hazırlık hizmeti verdiklerini söyledi. Kayıtların halen devam ettiğini belirten Özdemir, “Öğrencilerimizin sınavda sorumlu olduğu tüm derslerden yararlanmaları adına, derslerimizde konu anlatımlarına ve yeni nesil soru çözümlerine yer verilmektedir. Rehberlik birimimiz her öğrencimizi bireysel olarak yakından takip etmekte ve onların gelişimiyle ilgili, velilerimize geri bildirimlerde bulunmaktadır” dedi.

Aktif olarak 6 sınıfta ders verdiklerini ve öğrencilere okullarının programlarına göre yardımcı olduklarını söyleyen Çilek Mahallesi Kurs Merkezi Sorumlusu Nazif Demir, “Öğrencilerimize LGS’ye hazırlık dersleri vermekteyiz. Ayrıca her gün bir öğün yemek, deneme sınavı ve soru bankalarımız da ücretsiz olarak kendilerine sunulmaktadır” diye konuştu.

Kazanlı Mahallesi’nde böyle bir kurs merkezi açılmasının kendisi için çok iyi olduğunu söyleyen ve kurs merkezindeki konu anlatımlarının kendisi için çok verimli olduğunu söyleyen Lila Yorulmaz isimli öğrenci, “Okuldan sonra konu tekrarı yapmış oluyorum. Maddi olarak da bizim için çok iyi oldu. Özel dershaneler en az 20-30 bin TL arası. Bizim o kadar maddi durumumuz yok. Hedefim Eyüp Aygar Fen Lisesi’nde okuduktan sonra, kadın doğum uzmanı olmak” şeklinde konuştu.

Yeni açılan Çilek Mahallesi Kurs Merkezi’nde çocuğunun aldığı eğitimden son derece memnun olduğunu söyleyen Anzılha Pay da “Eğitimden, öğretmenlerden ve müdürümüzden çok memnunuz. Çocuklarımızın geleceği için çok yardımcı oluyorlar. Burası olmasa, ben çocuğumu kursa gönderemezdim. 3 çocuk okutuyorum, kiracıyım, maddi durumum yok. Burası bize çok güzel bir destek oldu” dedi.