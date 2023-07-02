Mersin Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan öğrencilerin sınav öncesi verdiği ücretsiz kurs hizmetinin yanı sıra, sonrasında rehber öğretmenlerin verdiği danışmanlık hizmetiyle de yanlarında oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrenciler için tercih süreci başlıyor. Yıl boyunca Tarsus’tan Anamur’a kadar bulunan kurs merkezlerinde bin 131 öğrenci sınava hazırlandı. Sınavın açıklanmasıyla il genelinde 24 öğrenci yüzde 1’lik dilime girdi. Ayrıca Fen Liseleri gibi nitelikli liselere yerleşmesi beklenen çok sayıda kurs merkezi öğrencisi heyecanla tercih dönemini bekliyor.

Ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte 10 ilçede bulunan 14 LGS Kurs Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin alanında uzman rehber öğretmenleri tarafından tercih danışmanlığı desteği verilecek. Büyükşehir Belediyesi bu yıl da hayatlarında önemli bir basamak olan karar sürecinde hem öğrenciler hem de ailelerin yanında yer olacak.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başarılı sonuç elde ederek nitelikli liselere gitmek isteyen tüm öğrenciler de kendilerine en yakın Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezine ön kayıt yaptırabilecekler. 19 Haziran’da başlayan ön kayıt başvuruları 21 Temmuz’a kadar devam edecek. Öğrenciler başvuru bilgilerine 'mersin.bel.tr' adresinde duyurular kısmından ulaşabilecek.



Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde rehber öğretmen Duygu Çeviker, öğrencileri yerleşmek istedikleri okullar, kendi yetenekleri ve bilgilerine yönelik okullarla ilgili bilgilendirmeler yapacaklarını belirterek, “Bu sayede gelecek ile ilgili doğru bir karar vermeleri açısından hem ailelerinin hem de öğrencilerimizin yanında olacağız. Önümüzdeki yıl da aynı şekilde nitelikli liselere girmek isteyen, sınavlarda iyi başarılar elde etmek isteyen öğrencilerimizi en yakın kurs merkezimizde ön kayıt için bekliyoruz. Ön kayıt sürecimiz de 21 Temmuza kadar devam edecek” dedi.