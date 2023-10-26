Mersin’de yıl içerisinde yapılan trafik kontrollerinde, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere 18 milyon 468 bin 426 lira idari para cezası uygulanırken, 261 aracın trafikten men edildiğin bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent geneli trafik düzeni ile ilgili yapılan denetimlerde, 48 bin 182 adet araç ve 4 bin16 adet motosiklet kontrol edilirken, 15 bin 99 sürücüye cezai işlem uygulandı. 39 sürücüye, üzerinde teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran araçları kullanmaktan, 4 sürücüye drift yapmaktan, bin 47 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,

bin 252 sürücüye kask kullanmamak, 997 sürücüye kırmızı ışık ihlali, bin 113 sürücüye emniyet kemeri takmamak, bin 65 sürücüye hatalı parktan, 470 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve 178 sürücüye alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 18 milyon 468 bin 426 TL idari para cezası uygulandı. 261 adet araç ise trafikten men edildi.