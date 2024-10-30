Mersin’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada kumar oynayan 4 şahıs ile yer temin eden bir kişi yakalandı, 25 bin 700 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan 4 şahıs ile yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibini suçüstü yakaladı. Ekipler, kumar oynayan her bir şahsa 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesti.

Öte yandan, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.