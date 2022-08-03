Mersin’in Silifke ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin desteği ile lavanta bahçesi oluşturan bir grup köylü, kurdukları kooperatif aracılığı ile ürünlerini satıp öğrencilere bur verdiler.

Mersin’in Silifke ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin desteği ile lavanta bahçesi oluşturan bir grup köylü, kurdukları kooperatif aracılığı ile ürünlerini satıp öğrencilere bur verdiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin nüfuslu Çaltıbozkır Köyünün lavanta bahçesi kurarak kooperatifleşme hikayesi, 2018 yılında emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık’ın ‘öğretmenlikte emeklilik olmaz’ şiarı ile köyüne dönüp, Çaltıbozkır Derneğini kurması ile başladı. Kimisi gazeteci kimisi ev hanımı olan diğer üyelerin de katıldığı toplantılarda alınan karar ile lavanta yetiştiriciliği kursuna katılan Özçalık ve arkadaşları, Mersin Büyükşehir Belediyesine başvurarak lavanta fidesi istediler.

Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarıma ve çiftçilere olan daimi desteği ile bu talepleri onaylanan Çaltıbozkırlılara, belediye tarafından 5 bin adet lavanta fidesi hibe edildi. İlk etapta bu fideleri yetiştirip başarılı sonuçlar elde eden Çaltırbozkır Derneği üyeleri, bir sonraki aşamada ise Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni kurdular.

“5 dönümle başladığımız lavanta tarlamız 100 dönüme ulaştı”

Dikilen 5 bin lavanta fidesiyle önemli bir üretim başarısı sağladıklarını ifade eden Çaltıbozkır Derneği Başkanı Mehmet Asım Özçalık, “Bu dikimde çok başarılı olduk, çok verimli oldu. Bu sahaya halkımızın ilgisi arttı. Bu ilgi sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, bize distilasyon tesisi hediye etti. Bu tesis ile kendi ürettiğimiz ürünleri, çiçekleri, sadece lavanta değil, ardıç, defne, köknar, kekik ve benzeri 10 çeşit ürünün burada buhar sistemiyle, yağ çıkarımını yapıyoruz” dedi.

Sadece Silifke ve Çaltıbozkır yöresinin değil, Gülnar ve Mut çevresinden yapılan bitkisel üretimlerin de kooperatiflerine gelmeye başladığını kaydeden Özçalık, “Onların da yağ çıkarımlarını yapıyoruz. Kooperatif olunca diğer sistemlerden, kişilerden, özel kuruluşlardan daha uygun şekilde hizmet vermeye başladık. İlgi ve alaka giderek artıyor. Başlangıçta 5-10 dönüm civarında bir sahada üretime başlamışken, bugün 100 dönüme ulaşan lavanta sahamız var. 30-40 dönüm civarında kekik sahamız var. Halkımızın da desteği ve ilgisi de giderek artmakta. Bize bu desteği veren Mersin Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı müteşekkiriz. İlerleyen zamanlarda çok daha ciddi çalışmalarla, çok daha fazla destekler alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Elde ettiğimiz gelirle 8 üniversite öğrencisine burs veriyoruz”

Çaltıbozkır Köyünde yaşayan herkesin günden güne kendilerine daha fazla destek ve katkı sunduğunu söyleyen Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hatice Gülcan Yüksel ise, 11 çeşit tıbbi ve ıtri bitki üzerine çalıştıklarını kaydetti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin distilasyon ünitesi desteği sonrasında, satış ve pazarlama olanaklarının daha da arttığına dikkat çeken Yüksel, şunları söyledi: “Tesisimizde 11 çeşit yağ üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz lavanta yağından sabun, kese, kolonya, mum, lokum, oda spreyi yapıyoruz. Gelirimizin bir kısmı ile üniversitede okuyan 8 öğrenciye burs veriyoruz. Eski okullarımızın tadilatını yaptırıyoruz. Bir tanesini müzeye dönüştürdük, bir tanesini kütüphaneye dönüştürdük. 6 okulumuz daha var. Üretime tüm köy halkının dahil olmasını istiyoruz. Özellikle kadınlar, üretim ve etiketleme aşamasında bize yardımcı oluyorlar. Biz bunu ilk başta alternatif tarım olarak düşünmüştük. Çok temiz bir tarım. Az su istiyor, az bakım istiyor. Görseli güzel, turizm açısından çok iyi. Lavanta bahçelerini görmek isteyen yerli ve yabancı, çok sayıda turist ağırlıyoruz.”

“Mersin artık sadece deniziyle değil, lavanta tarlaları ile de anılacak”

Silifke’de yaşayan Emine Işık ise Çaltıbozkır’a ikinci defa geldiğini belirterek, “Ziyaretimize gelen misafirlerimizi, lavanta bahçesini gezdirmek için Çaltıbozkır’a getiriyoruz. Burada görülebilecek en güzel yerlerden biri. Lavanta üretiminin, burada yaşayan çiftçilerimize de ek gelir sağladığını öğrendim. Akdeniz denilince sadece deniz algılanıyordu ama artık yaylaları, lavanta tarlaları buralara ekstra bir hava katıyor” ifadelerini kullandı.