Mersin’de köpek eğitmenliği başta olmak üzere köpeklerle ilgili birçok konunun uzmanları tarafından konuşulduğu Türkiye’nin ilk ’Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı’ başladı.

Mersin’de köpek eğitmenliği başta olmak üzere köpeklerle ilgili birçok konunun uzmanları tarafından konuşulduğu Türkiye’nin ilk ’Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı’ başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ve yurt içinden ilgililerin katılımıyla nikah ve etkinlik salonunda başlayan ’Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı’nın 3 gün süreceği kaydedildi. ’Haydi Arama Vakti’ sloganı ile hayata geçirilen çalıştayda, hayat kurtarma yolunda önemli görevleri olan köpekli arama kurtarma konusunda yapılacak işbirliğine dikkat çekildi.

Çalıştayda konuşan Seçer, Türkiye gibi deprem kuşağında olan bir yerde bu tür çalışmaların çok daha artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda belediyelerimizin, ilgili kurumlarımızın çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Kötü demiyorum ama çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kurumlar bir birim kurar ama kurduğu gibi kalırsa, üzerine bir şey konmazsa, bir katkı sunulmazsa hiçbir anlam ifade etmez. Görevini yapmış olmak için, yangına müdahale etmiş olmak için ya da ‘Bir deprem anında gidip enkaz altında canlı çıkarma gayretini gösterdim. Çıkartabilirsek çıkartabiliriz, çıkartamazsak hayırlısı olsun’ değil. Gerçekten bilinçli bir şekilde gidip bir afet anında oraya müdahale etmek bir kaza anında, herhangi bir durumda ve etkin bir şekilde çalışıp sonuç alabilmek için çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Bu çalıştayın çok başarılı olacağını düşünüyorum"

Afet durumlarında daha etkin olunması için neyin, nasıl yapılacağının iyice öğrenilmesi ve bunun için de eğitim gerektiğine dikkat çeken Başkan Seçer, "İşte bu çalıştayda da öyle güzel bir ortam olacak. Bilmediklerimizi hep beraber öğrenmek, bildiklerimizi anlatmak. Eğer biliyorsak, anlatmıyorsak onun da hiçbir kıymeti yok. Hayatta bir sonraki jenerasyonlara bir miras bırakacaksak, onlara bir şeyler öğretmemiz lazım. Bir deneyim bırakmamız lazım ki onlar da alıp o noktadan daha ileri bir seviyeye taşıyabilsinler. Bu nedenle bu çalıştayın sizlerin önemli katkılarıyla çok başarılı olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum, elbette ki afetler olmasın, yaşanmasın. Türkiye’de bu sorun alanına da değinmeden geçemeyeceğim ama sadece iyi bir arama kurtarma ekibi kurmak meselesi değil. Yani afet olduktan, olay olduktan, bir kaza olduktan sonra müdahaleden ziyade, afet meydana gelmeden önce, afetin tesirini azaltmak, zararını azaltmak için yapılması gerekenleri yapmak önemlidir. Bu görev de başta siyasetçilere düşüyor" şeklinde konuştu.

Afetler konusunda vatandaşların kanunlara uymasının da önemine dikkat çeken Başkan Seçer, "Siyasetçiler parlamentoda kanun yapar. Ülkeler, toplumlar kanunla yönetilir, kuralla yönetilir. İstediğiniz kadar kanun, kural koyun, uymadığınız takdirde onun da bir kıymeti yoktur. Türkiye’nin belki de en büyük açmazlarından bir tanesi budur. Türkiye aslında kurallar ülkesidir, bir kanunlar manzumesidir ama uygulamaya baktığımız zaman hiç de öyle değil. Sonra da afetlerin doğurduğu çok büyük hasarlar, zararlar, can kayıpları, mal kayıpları, her şeyden öte insanların çektiği acı, ızdırap, üzüntü. Bu da elinizde bakiye olarak kalıyor. Türkiye’de herkes görevini yaparsa Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Ben Belediye Başkanlığımı en iyi şekilde yapacağım, sizler kendi görev alanlarınızda görevinizi yapacaksınız ama vatandaşımız da vatandaşlık ödevini yerine getirmek durumunda. İstediğimiz kadar belediye başkanı olarak katı kurallar koyalım, binaları denetleyelim, eğer vatandaş kanunlara riayet etmiyor, yaptığı binayı tekniğe, yasaya, plana, projeye uygun yapmıyorsa bir sarsıntı anında çökmemesi gereken bina çöker" diye konuştu.

"En iyisi için çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın da itfaiye biriminde ekipleri en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını söyleyerek, "İşinin uzmanı arkadaşlarımız, Başkanımız bilirler; bir doğumda 8 tane köpek oluyor ama bir tanesini belki yakalayabiliyoruz. Konseptimiz içerisinde özellikle Tarsus’ta yaşadığımız için bir de çatalburunu hediye vermek istiyoruz. Onun üzerine gidelim dedik. İstiyoruz ki biz bir yere gittiğimiz zaman, inşallah olmaz, ama gittiğimiz zaman bu simalar tanınsın, hocalarımız bize faydalı olsun, federasyon başkanımız, federasyonumuz, STK’larımız bize yol çizgimizi yapsın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uluslararası Köpek Irkları Federasyonu Başkanı Fatih Çokcan ve Başkan Yardımcısı Göktan Eker, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalıştaydan dolayı Başkan Vahap Seçer’e plaket takdim etti.