Başkan Vahap Seçer’in katılımıyla, köpek eğitmenliği başta olmak üzere köpeklerle ilgili birçok konunun, uzmanları tarafından konuşulduğu Türkiye’nin ilk ‘Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı’ başladı.

Kurtarma Çalıştayı’ başladı. 3 gün sürecek çalıştay programının ilk günü yoğun ilgi gördü. Çalıştayın konusunun büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Seçer, Türkiye gibi deprem bölgesi bir yerde afetin sıkça duyulan bir ülke olduğunu düşünerek bu çalışmaların çok daha artırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Seçer, “Bu çalıştayın çok başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Başkan Seçer, “Afet olduktan veya bir kaza olduktan sonra müdahaleden ziyade, afet meydana gelmeden önce olası afetin tesirini ve zararını azaltmak için yapılması gerekenleri yapmak önemlidir” ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bugün başlayan ‘Köpekli Arama Kurtarma Çalıştayı’ ile yine bir ilke imza attı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde yapılan ve Başkan Vahap Seçer’in ve yurt içinden ilgililerin katılımıyla Nikah ve Etkinlik Salonu’nda başlayan çalıştayda köpeklerle ilgili tüm konular konuşulacak. 3 gün sürecek çalıştayda, hayat kurtarma yolunda önemli görevleri olan köpekli arama kurtarma konusunda yapılacak işbirliğine dikkat çekilecek. ‘Haydi Arama Vakti’ sloganı ile hayata geçirilen çalıştay ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın da Belediye tarihinde düzenlediği ilk çalıştay olma özelliğine sahip bulunuyor.

Farklı illerden, kurum ve kuruluşlardan, sivil toplumdan çalıştaya gelen katılımcılara “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Mersin bizler için çok önemli. Biz Mersin'in şehr-i eminiyiz. Mersin'i çok önemsiyoruz, çok seviyoruz ki hizmet etmek için çalışıyoruz, didiniyoruz, gecemizi gündüze katıyoruz. Her başarılı olmak isteyen belediye başkanının aslında yapısında bu vardır. Yoksa başarılı olma şansı yoktur” diye konuştu.

Her anlamda insanın işini sevmesi gerektiğini belirten Başkan Seçer, “Mersinimizin tanıtılması, anlatılması açısından çok önemli bir misyon yüklendiğimizi düşünüyorum. Buradaki misafirlere rica ediyorum; Mersin ile ilgili gördüklerinizi gittiğiniz yerlerde anlatın. Zaten insanın görgüsü dediğimiz konu da bu. Gidip görmek, yaşamak, hissetmek; bu insana hep değer katar. İşte görgü dediğimiz olay da budur. Burada da çok şey göreceğinizi, hissedeceğinizi biliyorum. Çünkü Mersin'imiz çok güzel bir kent” dedi.

Mersin’in Türkiye hüviyetinde bir kent olduğunu anımsatan Başkan Seçer, Türkiye'nin her noktasından belli bir süre önce farklı gerekçelerle Mersin'e gelmiş, burada hayatını sürdüren insanlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu kaydetti. Seçer, “Mersin'i Mersin yapan özelliklerin başında bu geliyor. Onun için biz Mersin'e hizmet ederken mutlaka yol yapmak, mutlaka park ve bahçelere, yeşile önem vermek, bir afet durumunda müdahale etmek mutlaka bizim görevimiz ama ilk görevimiz; bu kentin birliğini, beraberliğini, huzurunu tesis etmek” diye konuştu.

Çalıştayın konusunun büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Seçer, Türkiye gibi deprem kuşağında olan bir yerde bu tür çalışmaların çok daha artırılması gerektiğini vurguladı. Seçer, “Bu konuda belediyelerimizin, ilgili kurumlarımızın çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Kötü demiyorum ama çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, kurumlar bir birim kurar ama kurduğu gibi kalırsa, üzerine bir şey konmazsa, bir katkı sunulmazsa hiçbir anlam ifade etmez. Görevini yapmış olmak için, yangına müdahale etmiş olmak için ya da ‘Bir deprem anında gidip enkaz altında canlı çıkarma gayretini gösterdim. Çıkartabilirsek çıkartabiliriz, çıkartamazsak hayırlısı olsun’ değil. Gerçekten bilinçli bir şekilde gidip bir afet anında oraya müdahale etmek bir kaza anında, herhangi bir durumda ve etkin bir şekilde çalışıp sonuç alabilmek için çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Afet durumlarında daha etkin olunması için neyin, nasıl yapılacağının iyice öğrenilmesi ve bunun için de eğitim gerektiğine dikkat çeken Başkan Seçer, “İşte bu çalıştayda da öyle güzel bir ortam olacak. Bilmediklerimizi hep beraber öğrenmek, bildiklerimizi anlatmak. Eğer biliyorsak, anlatmıyorsak onun da hiçbir kıymeti yok. Hayatta bir sonraki jenerasyonlara bir miras bırakacaksak, onlara bir şeyler öğretmemiz lazım. Bir deneyim bırakmamız lazım ki onlar da alıp o noktadan daha ileri bir seviyeye taşıyabilsinler. Bu nedenle bu çalıştayın sizlerin önemli katkılarıyla çok başarılı olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum, elbette ki afetler olmasın, yaşanmasın. Türkiye'de bu sorun alanına da değinmeden geçemeyeceğim ama sadece iyi bir arama kurtarma ekibi kurmak meselesi değil. Yani afet olduktan, olay olduktan, bir kaza olduktan sonra müdahaleden ziyade, afet meydana gelmeden önce, olası afetin tesirini azaltmak, zararını azaltmak için yapılması gerekenleri yapmak önemlidir. Bu görev de başta siyasetçilere düşüyor” dedi.

“Türkiye’de herkes görevini yaparsa Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek” Afetler konusunda vatandaşların kanunlara uymasının da önemine dikkat çeken Başkan Seçer, “Siyasetçiler parlamentoda kanun yapar. Ülkeler, toplumlar kanunla yönetilir, kuralla yönetilir. İstediğiniz kadar kanun, kural koyun, uymadığınız takdirde onun da bir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin belki de en büyük açmazlarından bir tanesi budur. Türkiye aslında kurallar ülkesidir, bir kanunlar manzumesidir ama uygulamaya baktığımız zaman hiç de öyle değil. Sonra da afetlerin doğurduğu çok büyük hasarlar, zararlar, can kayıpları, mal kayıpları, her şeyden öte insanların çektiği acı, ızdırap, üzüntü… Bu da elinizde bakiye olarak kalıyor. Türkiye’de herkes görevini yaparsa Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Ben Belediye Başkanlığımı en iyi şekilde yapacağım, sizler kendi görev alanlarınızda görevinizi yapacaksınız ama vatandaşımız da vatandaşlık ödevini yerine getirmek durumunda. İstediğimiz kadar Belediye Başkanı olarak katı kurallar koyalım, binaları denetleyelim, eğer vatandaş kanunlara riayet etmiyor, yaptığı binayı tekniğe, yasaya, plana, projeye uygun yapmıyorsa bir sarsıntı anında çökmemesi gereken bina çöker” diye konuştu.

Tüm vatandaşların, yasaların kendisine yüklediği vazifeyi yerine getirip, ona uygun davranırsa çok daha güzel bir ülkede yaşama fırsatına sahip olacağını da ifade eden Başkan Seçer, “Umutlarım çok. Ülkemiz çok iyi noktalarda olacak. Çünkü çok güçlü bir ülkeyiz. Çok güçlü bir milletiz. Rengarengiz; Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e muazzam bir topluluğuz. Bu da bizi heyecanlı ve umutlu kılan en önemli özelliğimiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın da İtfaiye biriminde ekipleri en iyi seviyeye getirmek için gösterdikleri çabayı anlatarak, “İşinin uzmanı arkadaşlarımız, Başkanımız bilirler; bir doğumda 8 tane köpek oluyor ama bir tanesini belki yakalayabiliyoruz. Konseptimiz içerisinde özellikle Tarsus’ta yaşadığımız için bir de Çatalburun’u hediye vermek istiyoruz. Onun üzerine gidelim dedik. İstiyoruz ki biz bir yere gittiğimiz zaman, inşallah olmaz, ama gittiğimiz zaman bu simalar tanınsın, hocalarımız bize faydalı olsun, federasyon başkanımız, federasyonumuz, STK’larımız bize yol çizgimizi yapsın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uluslararası Köpek Irkları Federasyonu Başkanı Fatih Çokcan ve Başkan Yardımcısı Göktan Eker, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı çalıştaydan dolayı Başkan Vahap Seçer’e plaket takdim etti. Başkan Seçer ayrıca, İtfaiye Dairesi personelinin katıldığı çalışma fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.

Mersin dışında birçok ilden uzman konuşmacının yer aldığı çalıştaya; İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Muğla ve Tekirdağ itfaiye daire başkanları, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden veteriner hekimler, Uluslararası Köpek Irkları Federasyonu Başkanı ve Köpek Eğitmeni, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan uzmanlar, Türkiye’nin tek sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü olan Gümüşhane Üniversitesi’nden ve Mersin Üniversitesi’nden akademisyenler katılıyor.