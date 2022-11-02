Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasında merak edilen soruların cevaplanması amacıyla oluşturulan tanıtım tırı, Mersin’de vatandaşların ziyaretine açıldı. Mersin’de konut başvuru sayısının 75 bini bulduğu bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde, ’İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa’ projelerinin tanıtım tırı Mersin’e geldi. Atatürk Parkı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yanında ziyarete açılan tırda TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletlerle önce yapımı tamamlanan projedeki 2+1 ve 3+1 örnek daireleri gördü. Uzmanlar vatandaşların merak ettikleri soruları da cevapladı.

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, bu tırda 250 bin Konut projesi çerçevesinde vatandaşların kafasındaki soruları gidermek, doğru bilgilendirmek ve sosyal medyada var olan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı olarak 3 tır, 2 karavanla beraber 5 tane araçla 50 ili ziyaret edeceklerini söyledi. Mersin’in 9. durakları olduğunu kaydeden Ayhan, "İnşallah buradan sırayla Adana, Osmaniye ve Hatay’a geçeceğiz. Burada vatandaşlarımıza sanal gözlüklerle 2+1 ve 3+1 örnek dairelerimizi gezdirebiliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın arsayla, konutla, işyeriyle alakalı sormak istediği bütün soruları cevap veriyoruz. Vatandaşların tabi en çok sorduğu sorulardan biri, nereye yapılacak, ne zaman yapılacak, ödemeler nasıl olacak, artışlar konut tesliminden sonra mı başlayacak gibi soruları çok fazla. Özellikle sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Örneğin bir vatandaşımız buraya bilgi almaya geldi. Sosyal medyada vatandaşımıza yıl sonu evler 8 milyon olacak demişler. Vatandaşımız da başvurusundan vazgeçmiş. TOKİ Başkanlığı her zaman için memur maaş artış düzeyinde yaklaşık artışlar yaparak, vatandaşlarımızın lehine daha düşük oranlarda artış yaparak konutlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu kaydeden Ayhan, "Gerçekten insanlarımızın kafasında çok soru işaretleri var. Ödemelerle, yapılacak yerlerle ilgili. Bu tür sorularla ilgili ortalıkta çok fazla dedikodu dolanıyor. Geliyorlar burada aydınlanıyorlar. Burada örnek daireyi de görüyorlar ve ona göre çıkıyorlar. Vatandaşlarımızın ilgili çok iyi ve bundan biz çok memnunuz. Mersin’de de 5 bin 100 konut için 75 bin başvuru yapıldı" şeklinde konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Tabi bu Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi. Bugünde tanıtım tırımız Mersin’e geldi. Burada vatandaşlarımız aklındaki tüm sorulara cevap bulacak. Ayrıca örnek daireleri sanal gözlüklerle gezebilecek. Mersin’de 5 bin 100 konut yapılacak. Konutlarımızı da İnşallah en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Yerle ilgili bakanlıklarımızın çalışmaları bitmek üzere. İnşallah en kısa sürede yerlerin tamamlanmasıyla birlikte hemen TOKİ Başkanlığımızın ihaleleriyle birlikte konutlar yavaş yavaş faaliyete geçmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.