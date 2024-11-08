Mersin polisinin konaklama tesislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, veri girişi yapılmamış aranan bir şahıs yakalandı. Bir işletmeye, ’anlık veri göndermemekten’ 47 bin 303 TL, 5 işletmeye de ’çalışan kimlik bildirimi yapmamaktan’ toplam 28 bin 945 TL ceza uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 44 ekip ve 143 personelin katılımıyla il merkezinde 35 konaklama tesisi, otel ve pansiyona yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde; bir işletmeye, anlık veri göndermemekten 47 bin 303 TL, 5 işletmeye de çalışan kimlik bildirimi yapmamaktan toplam 28 bin 945 TL ceza uygulanması için yasal işlem başlatıldı. Konaklama girişi yapılmayan bir şahsın GBT sorgulamasında ise Mersin Asliye Ceza İlamat Masasınca 2 dosya kapsamında aranması olduğu anlaşıldı.

Mersin Polis Teşkilatının halkın huzur ve güveni, asayişin temini için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.