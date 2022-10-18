Mersin’de ’kolay kredi’ vaadiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin’de ’kolay kredi’ vaadiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışma sonucunda ’kolay kredi’ vaadiyle geçim sıkıntısı çeken birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden, aralarında eski banka çalışanlarının da olduğu 12 şüpheliyi tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana ve Yozgat’ta 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan O.A., M.Ö., G.T., B.Ç., Ç.K., F.K., A.Ö., A.S., E.Ö.İ. ve A.B. tutuklanırken, 2 kişi de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.