Mersin’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bizzat koordine edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ’kökünü kurutma’ operasyonda gözaltına alınan 131 şahıstan 97’si tutuklandı.

’Torbacı’ tabir edilen ’sokak satıcıları’ ile mücadele amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince planlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından ’uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı belirlenen 137 şüphelinin yakalanması için 15 Aralık sabahı ’kökünü kurutma’ adı altında operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bizzat koordine edilen operasyonda, 131 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 97’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.