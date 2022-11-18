Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Dünya KOAH Günü çerçevesinde bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Dünya KOAH Günü çerçevesinde bir farkındalık etkinliği düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde stant kuran Sağlık İşleri Dairesi Evde Sağlık ve Bakım Birimi personeli, vatandaşlara mekik yürüme testi uyguladı. 4 fizyoterapist ve 2 hemşire tarafından yapılan testlerin sonunda, nefes darlığı ya da fiziksel bazı rahatsızlık hisseden vatandaşlara, hayat kalitesini yükseltecek egzersiz önerilerinde bulunuldu.

KOAH’ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğuna vurgu yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bayram Dölen, “Dünya KOAH günü olması nedeniyle bir farkındalık çalışması yaptık. Temiz havanın, sağlıklı beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapmak amacıyla, vatandaşlara küçük bir akciğer egzersiz testiyle de farkındalık yaratmaya çalıştık. Etkinliğe ilgi çok iyiydi. Vatandaşlar merak edip, gelip stantlarımızda bu konuda bilgi aldılar” dedi.

Evde Sağlık ve Bakım Biriminde fizyoterapist olarak görev yapan Bengisu Gürler, etkinlikte vatandaşlara kısa süreli test uygulandığını ifade ederek, amaçlarının KOAH’a dikkat çekmek olduğunu belirtti. Güler, “Tamamen gönüllü bir katılım oldu. 6 metre mekik yürüyüş testi dediğimiz bir test uyguladık. İki duba arasında vatandaşlarımıza 6 tur tempolu yürüyüş uygulattık. Yürüyüş sonunda fiziksel durumlarındaki herhangi bir değişikliğe göre uygun egzersiz tavsiyesinde bulunduk. Hayat kalitesini yükseltecek tavsiyelerimiz oldu. Eğer herhangi bir kalp veya tansiyon rahatsızlığı varsa, hastalarımızın egzersiz öncesi ve sonrası tansiyonlarını ölçtük. Katılım gayet güzel oldu, memnun kaldılar. KOAH, ülkemizde çok yaygın görülen bir hastalık ve biraz daha farkındalık oluşturmak açısından, bir etkimiz olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik” diye konuştu.