Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde ilçede çeşitli programlara ev sahipliği yaptı. Kız çocukları, düzenlenen programlar çerçevesinde çocuk haklarından, eşitlikçi masal atölyesine kadar pek çok etkinliğe katılım sağladı.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü çerçevesinde ilçede çeşitli programlara ev sahipliği yaptı. Kız çocukları, düzenlenen programlar çerçevesinde çocuk haklarından, eşitlikçi masal atölyesine kadar pek çok etkinliğe katılım sağladı.

Tarsus Belediyesi her yıl 11 Ekim’de kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel bir dizi etkinlik düzenledi. Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kulak İlkokul ve Ortaokulu’ndan, Tarsus Belediyesi Nene Hatun ve Seher Togo kreşlerinden kız çocuklarına, hakları konusunda küçük yaşta farkındalığı arttırmak amacıyla atölyeler gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nde Sosyolog Meryem Kara, Dünya Kız Çocukları Günü’nün anlam ve önemine değinerek çocuklarla sohbet etti. Ardından okul öncesi öğretmenleri Vildan Güllü ve Burcu Pehlivan tarafından “Çocuk Oyunları ve Eşitlikçi Masal Atölyesi” ile Sindirella’nın bilmecesi anlatıldı. Ardından programlar çerçevesinde Avukat Özüm Öz kız çocuklarına haklarını anlattı. Bu sayede düzenlenen etkinliklerde kız çocukları eğlenerek, öğrendi.

Tarsus Belediyesi Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezi’nde el baskı atölyesi yapılarak eğlenceli görüntülere ev sahipliği yapıldı. Çocuklarla beraber “Ben kız çocuğu olarak yapabilirim” kartlarıyla eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Ardından çocuklar duvar boyama etkinliği yapılarak, Belediye Bandosu eşliğinde çocuk şarkıları söylendi. Dj ile çocuklar gün boyu dans ederek doyasıya eğlendiler.