Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin kış ortasında hasadı yapıldı.

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin kış ortasında hasadı yapıldı.

Çileğin kilosu 20 ila 25 liradan tarlada alıcı buluyor. Toplanan çilekler İstanbul, Ankara İzmir gibi büyük illere gönderildi.

Normal şartlarda mevsimindeyken 8 ila 10 liradan satılan çileğin bugünlerde daha tarlada 20 ila 25 liradan alıcı bulduğunu belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

Kış ortasında açıkta çilek hasadı yapıldığını belirten Kaynar, “Coğrafi işaret tescilini aldığımız Silifke çileğimiz marka olma yolunda devam ediyor. Yılın 12 ayı çilek üretiyoruz. Türkiye’nin çilek üretiminin yüzde 30’unu ve ihracatın yüzde 60’ını biz sağlıyoruz. Fiyat kış ortasında olduğu için açık alanda Silifke çilek üretimine devam ediyoruz. Fiyatlar yüksek olmasa da 20 ila 25 lira arasında üreticiden alıcı bulunuyor. Önümüzdeki günlerde ihracat anlamında Ortadoğu Ülkelerine uçak kargolarla sevkiyatımız başlayacak. Şu an Rusya’ya küçük partiler halinde gönderiyoruz” dedi.

Kaynar, "Kış ortasında çilek hasat ettiğimizi görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar. Şu an için sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş özellikle Nisan ayında hasat miktarı artacak ve herkes bol bol çilek tüketebilecek” dedi.

İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, “Bu sezon 17 bin dönüm alandan 70 ila 80 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor” diye konuştu.