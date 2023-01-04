Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ’Mobil Kuaför’ hizmeti, Tarsus’a bağlı Çiriştepe Mahallesindeki vatandaşlara sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ’Mobil Kuaför’ hizmeti, Tarsus’a bağlı Çiriştepe Mahallesindeki vatandaşlara sunuldu.

Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bölümleri bulunan araçta, Büyükşehir’in usta berber ve kuaförleri, her yaş grubundan kadın veya erkeğin saç kesimlerini gerçekleştiriyor. Saç kesiminin yanı sıra, vatandaşların talepleri doğrultusunda saç boyası, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnak bakımı yapılan mobil kuaför araçları, berber veya kuaför olmayan yerleşim yerlerinde verdiği hizmetle, maddi yönden de vatandaşları büyük bir yükten kurtarıyor.

Vatandaşların ayağına kadar giderek hizmet veren mobil kuaför aracı, Tarsus’a bağlı Çiriştepe Mahallesinde de ilgi gördü. Bugüne kadar kent genelinde birçok kırsal mahalleye giden ve hijyen kurallarına azami özen gösterilerek işlemlerin yapıldığı Mobil Kuaför aracının hizmetlerinden faydalanan vatandaşlara, ayrıca temizlik kitleri de hediye ediliyor.

"Vatandaş için bu hizmet çok iyi oldu"

Çiriştepe Mahallesi Muhtarı Yaşar Can, Büyükşehirin berber ve kuaför hizmetinden memnun olduklarını söyleyerek, "Köyümüze gelen kadın ve erkek kuaförü için, Başkanımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Başkanım. Köyümüz kırsal alanda olduğu için berber yok. En yakın yere gidip gelmek de vatandaş için zor oluyor. Bu hizmet çok iyi oldu" dedi.

Çiriştepeli kadınlardan Meryem Can ise ayaklarına kadar gelen kuaför hizmetini güzel bulduğunu belirterek, "Hizmet güzel, teşekkür ederiz. Kuaför hizmeti için Tarsus’a gidip geliyorduk. Şimdi ayağımıza kadar geldi, daha iyi oldu. Teşekkür ederiz Başkanımıza" ifadelerini kullandı.