Mersin Büyükşehir Belediyesince, üreticinin gözü gibi baktığı ürünlerin daha kaliteli yollarda taşınması için kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mut Aşağıköselerli Mahallesi yolu ve Özköy Mahallesi’ne bağlantı sağlayan 18 kilometrelik yolda yaptığı sathi kaplama çalışması ile hem vatandaşların hem de üreticilerin kaliteli yollara kavuşmasını sağladı.

4-5 köyün kullandığı 18 kilometrelik grup yolunda başta altyapı ve genişletme, ardından da asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Mut Özköy Mahalle Muhtarı Fahri İpek, “Önceden bu yol dardı ve çok bozuktu. Biz kayısı ve erik üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz daha önce hasar ve darbe görüyordu. Ama şimdi vatandaşlar daha kaliteli ve daha iyi ürün satacaklar ve gidecekleri yerlere de daha erken varacaklar. Bu hizmetleri verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Tarımla uğraşan vatandaşlarımız çok memnun”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e, mahallelerine yapılan hizmetten dolayı teşekkür eden Mut Aşağıköselerli Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taş ise yolun eski halinde çok bozuk ve dar olan yerler bulunduğundan söz ederek, “Yolda genişletme yapıldı, taş duvar örüldü ve asfaltlandı. Önceki hali çok kasisli ve dardı. Şimdi çok güzel oldu. Tarımla ve bahçeyle uğraşan arkadaşlar da çok memnun. Tozdan da kurtuldular” dedi.