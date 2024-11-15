Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen ’Kırsal Mahalle Buluşmaları’nın yeni noktası, Yenişehir ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenli olarak gerçekleştirilen ’Kırsal Mahalle Buluşmaları’nda, merkezdeki vatandaşlarla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar bir araya geliyor. Merkezden gelen misafirler, üretici kadınların bölgeye has ürettiği ürünlerden satın alarak hem katkıda bulunuyor hem sosyalleşiyor hem de kentin farklı mahallelerini tanımış oluyor. Mersin merkezdeki mahalleler ile Tarsus’tan kadınların da katıldığı programda; Turunçlu Mahallesi’ndeki üretici kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlarda bölgeye özgü nar, nar ekşisi, sirke, zeytin, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerin satışını yaptı. Vatandaşlar alışverişlerinin ardından, türküler eşliğinde halay çekti. Ekipler ayrıca çocuklar için de boyama etkinlikleri gerçekleştirerek, pamuk şekeri ikram etti.

“Üretici kadınlar açısından çok güzel bir program”

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Gülcan Çelik, ’Kırsal Mahalle Buluşmaları’nı değerlendirerek, “Kadınlar açısından çok güzel bir program yapılıyor. Biz de genelde mahalle sakini olarak hepsine katılmaya çalışıyoruz. Köylüye de destek olunuyor. Bu yüzden çok önemli bir proje. Bu projeye devam edilmesi de çok önemli” dedi.

Kendi mahalle sakinlerinin de etkinlikleri merakla beklediğini söyleyen Muhtar Çelik, “Beni arayıp, ‘muhtarım köyde etkinlik var mı, gidelim de köy ürünleri alalım’ diyen çok insan var. Bu insanlar ne kadar şehre gelip, orada belirli yerlerde stant açsalar da buraya gelip yerinde almaları daha önemli” diye konuştu.

Kadınlar hem sosyalleşme hem de gelir elde etme fırsatı yakalıyor

Satışa sunduğu ürünleri tanıtan Salise Söyler, “Bu etkinlik çok güzel. Nar ekşisi var, nar ve narenciye var. Merkezden kadınlar geldi. Biz de onlara ürünlerimizi satıyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. Başkanımız Vahap Seçer bize çok destek oluyor. Ürünleri gelen misafirlere satıyoruz. Ailemize katkısı oluyor” ifadelerini kullandı.

Meryem Demir, etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, “Yetiştirdiğimiz narları, limonları getirdik, ürünlerimizi satıyoruz. Kekik suyumuz, nar ekşimiz, salçamız var. Onları satıyoruz. Böyle sosyalleşmek, birbirimizle kaynaşmak da çok güzel. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.

’Kırsal Mahalle Buluşmaları’na Tarsus’tan katılan Zekiye Yolbüken, “Bu etkinliklerin amacı çok güzel. Bilhassa evde oturan kadınlar için. Kadınlar kendilerini eve kapatmışlar, dışarı çıkamıyorlardı. Bu etkinlik onlara ilaç gibi geliyor. Sürekli gelmek istiyorlar. Biz de çok memnunuz. Her etkinliğe katılıyor ve her gittiğimiz köyde alışveriş yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.