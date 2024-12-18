Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu başlatılan ve kentin tarihine tanıklık etmiş simge yapılarından Taş Bina’nın Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen ’Taş Bina Kent Müzesi Restorasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nda, restorasyon çalışmaları, müze mimarisi ve yapı tasarımı hakkında bilgi aktarılarak, paydaşlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinin Mersin’in tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla kentin tarihine tanıklık eden simge yapılarından Taş Bina’nın Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 1900’lü yıllardan itibaren tuz deposu, nal ve çivi fabrikası, Akkahve ve belediye binası gibi farklı işlevlerde kullanılan Taş Bina’nın eski görünümüne kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında, ’Taş Bina Kent Müzesi Restorasyon Projesi Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi. Mersin Bellek Ofisi koordinesinde ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) üyelerinin yanı sıra STK, oda ve derneklerden temsilcilerle kentin tarihine tanıklık eden isimler katıldı. Toplantıda, devam eden restorasyon çalışmaları, müze mimarisi ve yapı tasarımı hakkında bilgi aktarılırken, Kent Müzesi’nde şehri anlatan değerler üzerine paydaşlarla fikir alışverişinde bulunuldu.

"Mersin için en iyisini yapma yolunda ilerleyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, kent belleğinde önemli bir yer tutan ve uzun süre Büyükşehir Belediyesine de sahipliği yapan Taş Bina’nın restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. İrde, "Restorasyon çalışmaları hakkında hem bilgi aktarıp, hem de geri bildirim almayı hedefledik. Burada bir hazırlık yaptık ve restorasyonda ele alacağımız zemin, birinci ve ikinci kat hakkında sunum yapıp, her kat bitiminde sizlerden görüş rica ediyoruz. Buradan çıkarttığımız notları yeniden süzgeçten geçirip, Mersin için en iyisini yapma yolunda ilerleyeceğiz" dedi.

"Şehrimizin değerine değer katacağız"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de kent paydaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hepimizin çok önemsediği ve restorasyon çalışmaları başlamadan önce ‘içeriğinde neler olacak, neler sunacağız, kentimizin değerine nasıl daha fazla değer katacağız’ diye düşündüğümüz ve Kent Müzesi olarak çalışmalarını yaptığımız Taş Bina restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Bu kapsamda sizlerin de destekleri ve önerilerini alarak yürüttüğümüz bu toplantının sonucunda, binamızın güzel bir şekilde sonuçlanmış haliyle şehrimizin değerine değer katacağız" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Burak Belge ise toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "Kent Müzesi, uzun süredir konuşulan bir konu. Müze yapılmadan önce içerik hakkında bizlerle bilgi paylaşılmasının ve kent uzmanlarından bilgi alınmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum" dedi.