Olay, Mersin-Antalyda D-400 karayolunda Silifke Taşucu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki balık yemi yüklü 48 ACP 53 plakalı tır, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kaza nedeniyle araç biranda alev aldı. Sürücü E.K. ise kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın ise söndürüldü.

Sürücünün durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.