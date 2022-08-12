Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile , Mersin İli Akdeniz , Bozyazı , Erdemli ; Gülnar , Mezitli ve Yenişehir İlçe kaymakamları değişti.
GİDENLER
AKDENİZ KAYMAKAMI Muhittin PAMUK İstanbul Kadıköy Kaymakamlığına
YENİŞEHİR Kaymakamı Mustafa KILIÇ Adana Yüreğir Kaymakamlığına ,
MEZİTLİ KAYMAKAMI Ahmet ERDOĞDU NEVŞEHİR VALİ YARDIMCILIĞINA
ERDEMLİ KAYMAKAMI Avni KULA Ordu Fatsa Kaymakamlığına,
GÜLNAR KAYMAKAMI Yunus Emre BAYRAKLI KİLİS Elbeyli Kaymakamlığına
GELENLER
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Şube Müdürü Tuncay TOPSAKALOĞLU Bozyazı Kaymakamlığı,
KOCAELİ KÖRFEZ Kaymakamı GÜRSOY OSMAN BİLGİN MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI ,
HATAY DEFNE Kaymakamı NEVZAT ŞENGÖK YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞINA
İSTANBUL GÜNGÖREN KAYMAKAMI ZEYİT ŞENER,AKDENİZ KAYMAKAMLIĞINA
AYDIN KARPUZLU Kaymakamı MUSA AYYILDIZ GÜLNAR KAYMAKAMLIĞINA
HATAY VALİ YARDIMCISI AYDIN TETİKOĞLU ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞINA
Kastamonu CİDE Kaymakamı ÖMER SAGLAM MERSİN VALİLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİGİNE
ADANA VALİ YARDIMCISI FERHAT BURAKGAZİ Mersin VALİLİĞİ İl Hukuk İşleri Müdürü
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