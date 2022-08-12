Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Şube Müdürü Tuncay TOPSAKALOĞLU Bozyazı Kaymakamlığı,

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile , Mersin İli Akdeniz , Bozyazı , Erdemli ; Gülnar , Mezitli ve Yenişehir İlçe kaymakamları değişti.

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