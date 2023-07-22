Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu.
İlçeye bağlı Çağlayangedik Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşayan İsmet Kocabaş, dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine AKUT, jandarma, 6 gönüllü vatandaş ve 2 arama köpeğiyle arama başlatıldı. Arama sonucu yaşlı adam evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu. Ölü bulunan İsmet Kocabaş, Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu.
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası evinin yakınındaki bahçede ölü bulundu.
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