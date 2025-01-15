Trafik akışının yoğun olduğu kavşaklar rengarenk çiçeklerle donatılırken, estetik dokunuşla güzelleştirilen bazı kavşaklar ise doğal navigasyon olarak kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kenti hem yeşil, hem de estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin peyzaj mimarları ile birlikte çalışan ekipler, kentin çeşitli kavşaklarını ’estetik dokunuşlarla’ güzelleştiriyor. Park, yeşil alan, cadde, meydan, bulvar ve refüjlerin yanı sıra, trafik akışının yoğun olduğu kavşaklar da rengarenk çiçeklerle donatılarak ve kent mobilyalarıyla süslenerek şehre görsel bir şölen sunuluyor. Birçok kavşakta çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kentteki diğer kavşaklarda da benzer düzenlemeler yaparak, şehir genelinde vatandaşlara daha güzel bir çevre sunmayı amaçlıyor.

"Genel olarak kurakçıl peyzaj anlayışını benimsiyoruz"

Park ve Bahçeler Dairesinde Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Görkem Arkan, daha temiz, daha güzel ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla yeşil alanlar üzerinde peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Cadde ve bulvarlardaki kavşaklarda çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Arkan, "Kent mobilyalarıyla dolomit taşları, cüruflar, renkli mozaik taşlarıyla alanlarımızı güzelleştiriyoruz. Genel olarak, kurakçıl peyzaj anlayışını benimsiyoruz. Kullandığımız bitkilerde su isteklerinin az olmasına ve özellikle estetik açıdan güzel olmasına dikkat ediyoruz" dedi.

"Çoğu kavşak doğal navigasyon olarak kullanılıyor"

Kentte estetik dokunuş yaptıkları çoğu kavşağın doğal navigasyon olarak kullanıldığını kaydeden Arkan, "Mesela 26. Cadde ile 11. Cadde dediğimizde çoğu kişi bilmeyebilir. Fakat Tavuskuşu Kavşağı dediğimizde, orayı birçok kişi rahatlıkla bulabiliyor. Tasarımlarımızı Mersin’e özgü güzel, estetik amaçlı kullanılan objelerimizle gerçekleştiriyoruz. Alan üzerinde insanların ilgilerini çekebilecek, memnuniyetlerini sağlayabilecek çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili de olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.