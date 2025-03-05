Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda karton yüklü tır alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Damlama bölgesinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde park halinde olan karton yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.