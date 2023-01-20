Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla 427 bin 500 öğrenci karne aldı.

Kentte bin 386 okulda 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından 427 bin 500 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Cengiz Topel Ortaokulunda gerçekleştirilen karne törenine de Vali Ali Hamza Pehlivan ile İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Vali Pehlivan, okulların yarıyıl tatiline girdiğini bu vesile ile öğrencilere karnelerini verdiklerini ve heyecanlarına ortak olduklarını kaydetti.

İl genelinde bin 386 okuda bugün itibarıyla 2 haftalık araya girildiğini belirten Vali Pehlivan, "427 bin 500 öğrencimiz bugün karnelerini aldı. Tabi bu vesileyle 30 bin 300 öğretmenlerimiz de 2 haftalık tatile başlamış oldular. Ben bugün karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara iyi tatiller diliyorum. Bu tür tatilleri öğrencilerimiz hak ediyorlar. Çünkü, yoğun bir tempo içerisinde derslerini işliyorlar. Ben inanıyorum ki bu tatillerini de bir yandan dinlenerek, bir yandan aileleriyle vakit geçirerek değerlendirirken, bir yandan da kitap okuyacaklar. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyor, onlara da iyi tatiller diliyorum" dedi.

Valilik olarak eğitimin bütün paydaşlarıyla hep birlikte çocukların en iyi şekilde yetişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Pehlivan, "Her geçen gün iyileşen, artan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri hususunda birlikte çalışmaya, birlikte yol yürümeye ve öğrencilerimizi bu konuda her açıdan desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlimiz genelinde bugün karne alan tüm öğrencilerinize iyi tatiller ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardandan Vali Pehlivan ve Koca, öğrencilere karnelerini dağıtarak, hediyelerini verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Pehlivan, bir süre onlarla sohbet etti.