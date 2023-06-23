Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda; Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO EKAV Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğinde hayata geçirilen ‘Kariyer Mersin’ projesi; işverenlere, çalışanlara, iş arayanlara, öğrencilere ve çalışma hayatının her kademesinde bulunan taraflara çözüm üretiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz beraberindeki heyet, kentteki 4 üniversitenin rektörlüklerini ziyaret ederek, Kariyer Mersin projesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen ‘Kariyer Mersin’ projesi hakkında bilgilendirme yapan Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ‘Kariyer, Mesleki Eğitim, Girişimcilik, Kurumsallaşma, Yeni Nesil İnsan Kaynakları Uygulamaları’ konularında yapılacak işbirliği protokolüyle, iş dünyasının tüm taraflarını geleceğe hazırlamak istediklerinin altını çizdi.

Kariyer Mersin projesinin; iş arayan ve öğrencilere yönelik çalışmaların yanında, işveren ve çalışanlara yönelik programları da kapsadığını dile getiren Özada; üniversite, sanayi, kent işbirliğine, insan kaynakları açısından katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise, özellikle pandemi süreci sonrasında sosyal alanda ve çalışma hayatında yaşanan değişim sürecini, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

Geleneksel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, yeni nesil projelerle kente katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Gökayaz, Büyükşehir Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen projenin, işsizlikle mücadele konusunda da rol model olacağına inandıklarını belirtti.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz; özellikle öğrencilere, yeni mezunlara kariyer noktasında iş ve staj imkanlarının en üst seviyeye çıkarılması için, Mersin’de kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine değindi.

Kariyer Mersin projesinin, iş gücü piyasasının hem arz hem de talep tarafına yönelik bir proje olması dolayısıyla, hizmet çeşitliliğini ve kaliteyi arttıracağını belirten Prof. Arıöz, önümüzdeki süreçte imzalanması planlanan işbirliği protokolünün, kentimize ve çalışma hayatına hayırlı olmasını diledi.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Mersin’de uzun zamandan beri işbirliği halinde çalıştıkları Kariyer Merkezi’nin gerçekleştirdiği çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Yapılan işbirliğinin gerek öğrenci ve mezunlara, gerekse de kurumlara sağladığı fayda açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Prof. Ay, bundan sonraki süreçte imzalanacak olan işbirliği protokolüne de destek vereceklerini belirtti.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Kariyer ve Mezun Ofisinin yürütmekte olduğu faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin üniversiteye ilk adım atışından itibaren gerekli mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmasının yanı sıra, kariyer gelişimleri için gerekli becerileri de kazandırabilmek adına yürütmekte oldukları proje ve faaliyetlerden örnekler sunan Aydın; bölgedeki önemli paydaşların bir araya geldiği Kariyer Mersin Projesinin başarılı olması temennilerini paylaşan Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise, Mersin’de gerçekleşecek, Mersin’e fayda sağlayacak her türlü projeye Mersin Üniversitesi olarak destek olacaklarını belirterek, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kentteki belediyeler, üniversiteler ve diğer kurumlar ile Mersin’e katkı sağlayacak projeler için istişare halinde olduklarını sözlerine ekleyen Prof. Yaşar, öğrenci ve mezunların “stajları, iş başvuruları, firmalara erişimleri ve istihdamları” açısından Kariyer Mersin projesinin fırsat olduğunu belirtti.