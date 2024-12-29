Mersin il merkezinde yağmur etkili olurken, yaylalar yağan karla beyaza bürünmeye başladı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin’de sağanak ve kar yağışı bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde yağmur akşama kadar sürdü. Kar yağışı da 2 bin rakımdan başlayarak, bin rakım altına kadar indi. Erdemli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta sedir ağaçlarıyla kaplı Kargagediği mevkiinden itibaren yaylalar beyaza bürünmeye başladı. Gezintiye gelenler ise kar sürprizi ile karşılaştı. Lapa lapa yağan kar, izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Yaylaya giden Leyla Özsu, "Bugün Avgadı Yaylamızdayız. Avgadı Yaylası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Çok güzel bir kar yağışı var şu anda. Herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Romantik bir şekilde kar yağışı olduğunu belirten Kağan Öz ise, "Mersin’in yüksek rakımlarındayız şu an. Güzel görüntü, hep böyle olmasını istiyoruz. Biz her zaman kar göremediğimiz için hasret kaldığımız anlardan bir tanesi" diye konuştu.