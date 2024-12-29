Mersin’in Erdemli ilçesinde kar görmek için yaylaya çıkan vatandaşların araçları, geri dönüşte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin’in Erdemli ilçesinde kar yağışı bin rakıma kadar etkili oldu. Gün içinde yüksek rakımlı bölgelere yağan karı görmeye giden vatandaşlar da dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı. İlçeye bağlı Aydınlar Mahallesi Kargagediği mevkiinde kar ve buzlanma sebebiyle rampayı çıkamayan bazı araçlar yolda kalınca yoğunluk oluştu. Karayolları ekipleri yollarda kar ve buzlanmaya yönelik çalışma başlattı.