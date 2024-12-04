Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, personeline İş-Kur portalının kullanımıyla ilgili eğitim verdi. Eğitimde, iş arayanlar ve işverenlere yönelik sistemsel işlemler, iş arama danışmanlığı ve iş ilanlarının doğru yapılandırılması konuları ele alındı.

Kariyer Merkezinin, personelin bilgilendirilmesi amacıyla, iş ve meslek danışmanları Evrim Seçer ve Cihan Tunç tarafından verilen eğitim modülünde, ‘İş arayan kayıt sistemi, iş arayanlara yönelik sistemsel işlemler, iş arama danışmanlığı, işveren kayıt sistemi, iş ilanlarının doğru yapılandırılması ve dikkat edilecek hususlar’ konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Kariyer Merkezi personelinin sorularıyla eğitim modülü tamamlandı. Kurumsal hizmetlerin dijital platformlara taşındığı ortamda vatandaş memnuniyetini önemseyen Kariyer Merkezi, ‘kurumsallaşma, markalaşma, dijital dönüşüm, yeni nesil insan kaynakları uygulamalar’ını yakından takip ediyor.

Kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri devam ediyor

İş-Kur portalının kullanımına yönelik olarak iş ve meslek danışmanları tarafından yapılan eğitim, 2021 döneminde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan ‘İş-Kur Portalının Kullanımına Yönelik İş Birliği Protokolü’ kapsamında düzenlendi.

Vatandaş memnuniyeti için kurumlar arası iş birliği şart

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, pandemi sürecinden sonra iş dünyasının büyük bir dijital dönüşüm sürecinin içinde olduğunu belirtti. Vatandaş odaklı hizmet sunan kurumlar açısından, vatandaşa daha nitelikli hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak üzere kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğinin önemini belirten Özada, uluslararası sosyal medya ve kariyer portallarının dünyada etkisini artırdığı bir dönemde daha nitelikli bir şekilde hizmet sunmak için, ‘güncel, kullanıcı dostu ara yüzler ve kurumlar arası iş birliğinin’ en önemli argümanları olduğunun altını çizdi.