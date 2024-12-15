Mersin’in Mut ilçesinde kamyonetin traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi Kumluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Eren B. yönetimindeki 33 VBU 04 plakalı Isuzi marka kamyonet, Aşağı Köselerli Mahallesine seyir halindeyken önünde seyreden Mehmet Ali U. idaresindeki 33 UC 687 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Mehmet Ali U. ve yolcu Mustafa U., kamyonet sürücüsü Mustafa Eren B. ve yanındaki Selahattin Emir B. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.